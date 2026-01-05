Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2026 bedelli askerlik yerleri sorgulama

Bedelli askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı ve 2026 yılının güncel ücret tutarı, bugün açıklanan enflasyon verileri ve Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) takvimiyle birlikte netlik kazandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2026 yılında bedelli askerlik yapacak yükümlüler için kura ve sınıflandırma tarihlerini resmi takvimle duyurdu. 2025 yılı içerisinde ödemesini tamamlayan adaylar için süreç Ocak ayının son haftasında netleşecek.
Açıklanma Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe
Erişim: Sonuçlar açıklandığı andan itibaren e-Devlet üzerinden "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ekranından öğrenilebilecek.
2026 Yılı Sınıflandırma ve Tercih Takvimi
Yükümlülerin, planladıkları celp dönemine göre yoklama ve hizmet tercihlerini e-Devlet üzerinden şu tarihlere kadar tamamlamaları gerekmektedir:
Mayıs 2026 Dönemi: Son tercih tarihi 28 Şubat 2026.
Ağustos 2026 Dönemi: Son tercih tarihi 31 Mayıs 2026.
Kasım 2026 Dönemi: Son tercih tarihi 31 Ağustos 2026.
Şubat 2026 Celp ve Sevk Tarihleri
Tercih süreci daha önce tamamlanan Şubat 2026 dönemi için sınıflandırma sonuçları 29 Ocak 2026 tarihinde ilan edilecektir. Bu dönemde silahaltına alınacakların sevk tarihleri ise şöyledir:
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1. Grup): 5 Şubat 2026
Er (2. Grup): 5 Mart 2026
Er (3. Grup): 2 Nisan 2026
Bugün (5 Ocak 2026) açıklanan Aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı yüzde 18,60 olarak netleşti. Bu artış, doğrudan memur maaş katsayısına endeksli olan bedelli askerlik ücretini de yukarı çekti.
Yeni zam oranına göre 2026 yılının ilk yarısında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti şu şekilde güncellendi:
2026 Bedelli Askerlik Ücret Tablosu
|Dönem
|Ücret Tutarı
|2025 (Son Dönem)
|280.850 TL
|2026 (Ocak - Temmuz)
|333.088 TL