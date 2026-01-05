Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2026 bedelli askerlik yerleri sorgulama

2026 Yılı Sınıflandırma ve Tercih Takvimi

Yükümlülerin, planladıkları celp dönemine göre yoklama ve hizmet tercihlerini e-Devlet üzerinden şu tarihlere kadar tamamlamaları gerekmektedir:

Mayıs 2026 Dönemi: Son tercih tarihi 28 Şubat 2026.

Ağustos 2026 Dönemi: Son tercih tarihi 31 Mayıs 2026.

Kasım 2026 Dönemi: Son tercih tarihi 31 Ağustos 2026.

Şubat 2026 Celp ve Sevk Tarihleri

Tercih süreci daha önce tamamlanan Şubat 2026 dönemi için sınıflandırma sonuçları 29 Ocak 2026 tarihinde ilan edilecektir. Bu dönemde silahaltına alınacakların sevk tarihleri ise şöyledir:

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1. Grup): 5 Şubat 2026

Er (2. Grup): 5 Mart 2026

Er (3. Grup): 2 Nisan 2026