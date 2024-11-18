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Benzine indirim geliyor

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 62 kuruş indirime gidilecek.

18 Kasım 2024 | 13:20
Benzine indirim geliyor

AA muhabirinin sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre, benzinin litre fiyatına 19 Kasım salı günü itibarıyla 62 kuruş indirim bekleniyor. 

 İndirimle beraber başkent Ankara'da ortalama 43,30 liradan satılan benzinin litre fiyatı 42,68 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 42,89 liradan 42,27 liraya, İzmir'de 43,74 liradan 43,12 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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Borsada bugün bedelsiz başvurusu duyuran 2 şirket
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