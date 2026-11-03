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Anadolu Ajansı
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İstanbul Valiliğinden sağanak uyarısı var

İstanbul Valiliği, kentte yarın beklenen kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

İstanbul Valiliğinden sağanak uyarısı var

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Rüzgarın, öğle saatlerinden sonra kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesinin öngörüldüğü aktarılan açıklamada, kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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Anadolu Ajansı
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