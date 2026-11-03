İletişim Başkanlığı: 100 fonda 97,3 milyar TL ödeme yapıldı, ödemeler devam edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, tasfiye sürecindeki yatırım fonları kapsamında 30 Ekim 2026 itibarıyla toplam 100 fonda 247 bin 839 yatırımcıya 97,3 milyar lira ödeme yapıldığını açıkladı. Olağanüstü tasfiyeye tabi fonlarda başlayan ara ödemelerin bu hafta da devam edeceği bildirildi.

Fonlarda ilk ara ödemeler 30 Ekim itibarıyla yatırımcıların hesaplarına aktarılmaya başlanmıştı.

Ödemelerin tutarı 97,3 milyar liraya ulaştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Dokuzuncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, tasfiye edilen yatırım fonlarına yönelik ödeme süreci ele alındı.

Açıklamada, Atlas, Pusula ve Tera Portföy Yönetim Şirketleri tarafından oluşturulan fonlarda olağanüstü tasfiye kapsamında 29,3 milyar liranın yatırımcıların hesaplarına yatırıldığı belirtildi.

Daha önce A1 Capital, Bulls, Pardus ve Hedef Portföy Yönetim Şirketlerinin oluşturduğu fonlarda yürütülen olağan tasfiye sürecinde ise 93 fonda toplam 68 milyar lira ödeme gerçekleştirildi.

Böylece 30 Ekim 2026 itibarıyla olağan ve olağanüstü tasfiye süreçlerinde toplam 100 fonda 247 bin 839 yatırımcıya yapılan ödemelerin tutarı 97,3 milyar liraya ulaştı.

178 binden fazla yatırımcının anapara tutarı ödendi

İlgili kurumların koordinasyonunda yürütülen tasfiye işlemleri kapsamında bugüne kadar 178 bin 537 tekil yatırımcıya nakdi ve ayni olarak yaklaşık 76 milyar lira ödeme yapıldığı bildirildi.

Söz konusu yatırımcıların anapara tutarlarının karşılandığı ifade edildi.

Öte yandan, yetkili kurumların denetimlerinde haksız ve fahiş kazanç elde ettiği belirlenen yatırımcıların ara ödeme kapsamına alınmadığı kaydedildi.

Ara ödemeler bu hafta da sürecek

Açıklamada, ara ödemelerin para piyasası fonlarından başlayarak sürdürüleceği belirtildi.

Ödemelerde, fon katılma payı en düşük olan yatırımcılardan başlanarak daha yüksek paya sahip yatırımcılara doğru ilerlenmesi ve mümkün olan en fazla sayıda yatırımcıya ulaşılması hedefleniyor.

Tasfiye sürecinden sorumlu kurumların koordinasyonunda ara ödemelere bu hafta boyunca devam edileceği bildirildi.