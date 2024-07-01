ARA
Bist 100
10396,05
-2,37%
Bist 100
Dolar/TL
32,675
-0,1311%
Dolar/TL
Euro/TL
35,1778
0,3701%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0756
0,3836%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2444,47
-0,12%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Berber, kuaför ve güzellik salonları için yeni dönem bugün başladı

Berber, kuaför ve güzellik salonları için yeni dönem bugün başladı

Ticaret Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulamasının bugün itibarıyla yürürlüğe girdiğini ifade etti.

01 Temmuz 2024 | 09:13
Berber, kuaför ve güzellik salonları için yeni dönem bugün başladı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sektör paydaşları tarafından Bakanlığa iletilen talep ve öneriler titizlikle değerlendirilerek, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde 18 Ağustos 2022 tarihinde karar alındığı anımsatıldı.

Devam eden süreçte kapalı olunacak günün, her ilin sektörel yapısı ve işletme profili ile tüketici tercih ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak valilikler tarafından belirlenebilmesi amacıyla sektörün geniş katılımının sağlandığı çalışmalar yürütüldüğüne ve bu çalışmaların tamamlandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu doğrultuda, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulaması 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek ve bu işletmelerin valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığının tespiti halinde Bakanlığımızca idari yaptırım uygulanacaktır."
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2444,47 -0,12%
  • ALTIN ONS 2326,77 0%
  • BIST 100 10396,05 -2,37%
  • DOLAR/JAPON YENI 161,379 0,311%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36979 0,14036%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 87,5 2,5464%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,675 -0,1311%
  • EURO/DOLAR 1,0756 0,3836%
  • EURO/TURK LIRASI 35,1778 0,3701%
  • STERLIN/DOLAR 1,26755 0,24081%
Borsa Haberleri
Efor Çay (EFORC) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Borsada bugün 4 şirket için temettü günü (1 Temmuz)
Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı
Borsada bu hafta temettü vermesi kesinleşmiş 10 şirket
Şok Marketler (SOKM) ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Temettü tarihi
Kocaer Çelik (KCAER) temettü tarihi: Ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek?
Ayen Enerji temettü kararını duyurdu
Türk Hava Yolları 900 pilot, 1000 kabin memuru alacak
Borsada bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (29.06.2024)
Borsada bugün bedelsiz başvurusu yapan 4 şirket
SPK bülteninden: 1 bedelli, 1 bedelsiz onayı var
Beşiktaş'a (BJKAS) bedelli onayı geldi
Şişecam'da yeni yönetim kurulu başkanı belli oldu
BİM (BIMAS) ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak? Kesinleşti
GERİ
İLERİ
Efor Çay (EFORC) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Borsada bugün 4 şirket için temettü günü (1 Temmuz)
Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı
Borsada bu hafta temettü vermesi kesinleşmiş 10 şirket
Şok Marketler (SOKM) ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Temettü tarihi
Kocaer Çelik (KCAER) temettü tarihi: Ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek?
Ayen Enerji temettü kararını duyurdu
Türk Hava Yolları 900 pilot, 1000 kabin memuru alacak
Borsada bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (29.06.2024)
Borsada bugün bedelsiz başvurusu yapan 4 şirket
SPK bülteninden: 1 bedelli, 1 bedelsiz onayı var
Beşiktaş'a (BJKAS) bedelli onayı geldi
Şişecam'da yeni yönetim kurulu başkanı belli oldu
BİM (BIMAS) ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak? Kesinleşti
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL