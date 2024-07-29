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  • Berberler Odası'ndan 'Alaçatı'da 2 bin liralık traş' için açıklama

Berberler Odası'ndan 'Alaçatı'da 2 bin liralık traş' için açıklama

İzmir Berberler Odası Başkanı Şükrü Bilgin, Alaçatı'daki yüksek tıraş ücretleriyle ilgili haberlere ilişkin açıklamasında, "Alaçatı'daki salonda ne yaşandığı bilenemez ama bizde 2 bin liraya saç sakal tıraşı yok. Bizim İzmir'de kullandığımız birinci sınıf tarife 1000 lira" dedi.

29 Temmuz 2024 | 16:07
Son Güncellenme: 29 Temmuz 2024 | 17:02
Berberler Odası'ndan 'Alaçatı'da 2 bin liralık traş' için açıklama

İzmir Berberler Odası Başkanı Şükrü Bilgin, İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı turistik Alaçatı Mahallesi'nde 2 bin liraya saç sakal tıraşı yapıldığı iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.

Bilgin "Alaçatı'daki salonda ne yaşandığı bilenemez ama bizde 2 bin liraya saç sakal tıraşı yok. Vatandaştan böyle yüksek fiyat isteyen esnafımızın da illaki bir gerekçesi vardır. Bizim İzmir'de kullandığımız birinci sınıf tarife 1000 lira" dedi.

Bilgin, kamuoyuna Alaçatı'da yüksek tıraş ücretleriyle ilgili haberlerin yansıdığını belirterek, bazı turizm bölgelerinde uygulanan lüks tarifenin İzmir'de uygulanmadığını söyledi.

"Sınıfsal tarifeler var"
Kentte farklı tarifelerin bulunduğunu aktaran Bilgin, "Sınıfsal tarifeler var. Saç-sakal tıraşı bizim tarifemizde en lüksü 1000 lira. O yüzden şu anda İzmir'de kullanılan birinci sınıf tarifemiz 1000 lirayı buluyor. İkinci sınıf tarifemiz 500 lira ve üçüncü sınıf tarifemiz ise 350 lira. Fiyatlar bölgesel ve semtlere göre ayrılmıştır" ifadelerini kullandı.

Bilgin, her müşterinin kendine göre tarifedeki berbere ulaşabildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Alaçatı'daki salonda ne yaşandığı bilinemez ama bizde 2 bin liraya saç sakal tıraşı yok. Vatandaştan böyle yüksek fiyat isteyen esnafımızın da illaki bir gerekçesi vardır. Bizim İzmir'de kullandığımız birinci sınıf tarife bin lira. Oradaki tarifeler de bize uygundur."

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