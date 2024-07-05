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Berlin uçak bileti satışları yüzde 550 arttı

Enuygun, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Türkiye ile Hollanda arasında oynanacak maçın Berlin uçak bileti satışlarında büyük bir artışa neden olduğunu bildirdi.

05 Temmuz 2024 | 21:58
Berlin uçak bileti satışları yüzde 550 arttı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, maçın Berlin Olimpiyat Stadı'nda yarın oynanacak olması, Türk taraftarların yoğun ilgisini çekti.

Enuygun'un verilerine göre, 3 Temmuz’da Berlin uçak bileti satışları bir önceki güne göre yüzde 550 artış gösterdi. Ayrıca, 4 Temmuz’da uçak bileti aramalarında yüzde 200'lük artış kaydedildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun Ticaret Direktörü Orkun Özkan, Türk Milli Takımı'nın 2008’den bu yana ilk kez çeyrek finale kalması nedeniyle söz konusu karşılaşmanın Türkiye için önemli olduğuna işaret ederek, "6-7 Temmuz tarihlerinde yapılacak ek uçuşları göz önünde bulundurduğumuzda, coşkuyu birlikte yaşamak isteyen taraftarların bugün de uçak bileti arama ve satışlarını artırmasını bekliyoruz. Gerçekleşecek karşılaşmada milli takıma başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.


 

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Beşiktaş'tan KAP'a Rosier açıklaması
Eksun Gıda'dan bedelsiz onayı açıklaması
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SPK bülteninden: 1 bedelsiz onayı var
Migros haziranda açılan ve toplamdaki mağaza sayısını duyurdu
Coca Cola (CCOLA) bedelsiz kararını duyurdu
Galatasaray'dan KAP'a sponsorluk bildirimi
Sinpaş GYO (SNGYO) temettü kararını duyurdu
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