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Beşiktaş'ı İsviçre'ye Rahmi Koç uğurladı

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın TSİ 21.30’da Thun Arena’da Lugano ile karşılaşacak.

21 Ağustos 2024 | 16:41
Son Güncellenme: 21 Ağustos 2024 | 16:42
Beşiktaş'ı İsviçre'ye Rahmi Koç uğurladı

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın TSİ 21.30’da Thun Arena’da Lugano ile karşılaşacak. Siyah-Beyazlı takım deplasmandaki Lugano maçı için Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla İsviçre’nin Thun kentine gitti. 

Uçuş öncesi Rahmi M. Koç ile Hüsnü Özyeğin siyah beyazlı takıma başarılar diledi. Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Başkanımız Hasan Arat ile kafilemizde yer alan Divan Kurulu Üyemiz ve Fiba Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Sayın Hüsnü Özyeğin, başka bir uçuş için tesadüfen Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bulunan kulübümüzün yaşayan en eski üyesi, Divan Kurulu Üyemiz, Koç Holding Onursal Başkanı Sayın Rahmi M. Koç ile bir araya geldi. Başkanımız Hasan Arat, Teknik Direktörümüz Giovanni van Bronckhorst ve futbolcularımızla bir süre sohbet eden Rahmi M. Koç, takımımızı yakından takip ettiğini Arat’a ifade etti. Koç ile Özyeğin, siyah-beyazlılarımıza Lugano maçında başarılar diledi" denildi.

 

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