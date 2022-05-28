Hong Kong, 2020 ve 2021’de sakinlerini kaybetti, ancak bu yılın, kalıcı olarak ayrılan insan sayısı açısından her iki yılı da geçmesi bekleniyor… Bunda koronavirüs önlemleri kapsamında alınan ağır kısıtlamaların etkisi büyük. CNBC Hong Kong’dan göçle ilgii dikkat çeken bir analiz yayınlandı.

Analizde yer alan rakamlara göre Hong Kong 2020′de 93.000 sakinini kaybetti, ardından 2021′de 23.000 kişi daha gitti. Ancak erken tahminler bu yıl çok daha fazla insanın gideceğini gösteriyor.

Peki, Hong Konglular nereye gidiyor?

Habere göre birçok kişi ve şirket Singapur’a taşınıyor, bazı gurbetçiler evlerine dönüyor. Hong Konglular Kanada ve Birleşik Krallık’ta başlatılan yeni vize programları kapsamında oturmak için de başvuruyorlar.

Habere göre Hong Kong’dan Dubai, Japonya, Güney Kore ve Tayland’a da yapılan hareketlerde de bir artış var.

2019’daki siyasi protestolara atıf yapılan haberde şu yorumlar var: Sonra neredeyse iki yıl boyunca pandemi yaşadılar. Birçoğu CNBC’ye verdiği demeçte istedikleri için değil, Covid kısıtlamaları ve demokratik normların erozyonu olarak gördükleri onları terk etmeye zorluyor.

Habere göre profesyonel yeteneklerin beyin göçü artıyor.

Hong Kong İcra Kurulu Başkanı Carrie Lam 26 Nisan’da hükümetin Covid kurallarının sağlık ve ekonomik çıkarları halkın hoşgörü düzeyleriyle dengelediğini söyledi. Hong Kong, “insan haklarını ve özgürlüklerini” korumaya devam ediyor, ancak “kişinin özgürlüğü kullanırken yasalara uyması gerekiyor” dedi.

Habere göre uzun süredir Hong Kong’da ikamet eden Pei, annelerin ve çocukların, hükümet politikalarının ebeveynleri Covid-19 testi pozitif çıkan çocuklarından ayırdığı (semptompları pozitif çıkanların tecrit altına alınması nedeniyle) haberi üzerine Hong Kong’u terk ettiğini söyledi.

Pei, gidenlerin çoğunun aynı yere gittiğini söyledi: Singapur.

Pei, “Herkes Singapur’a gidiyor” diyor özellikle finans, hukuk ve işe alım alanlarında çalışanlar.