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Bir günlük milli yas ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartalkaya'daki yangın faciası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı

21 Ocak 2025 | 19:27
Bir günlük milli yas ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartalkaya'daki yangın faciası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı.

"(Kartalkaya'daki yangın) Böyle bir facianın yaşanmasına sebep olanlar, ihmali ve kusuru olanlar hukuk önünde bunun hesabını verecektir.

(Kartalkaya'daki yangın) 22 Ocak 2025 Çarşamba günü yurdumuzda ve dış temsilciliklerimizde güneşin batışına kadar bayraklarımız yarıya çekilecektir.

Gün siyaset yapma değil, dayanışma, bir ve beraber olma günüdür. Siyaset, medya, yerel yöneticiler dahil herkesten vatandaşımızın acısına hürmet bekliyoruz.

Türkiye'ye, okula, kütüphaneye, parka giden çocuklara sahipsiz köpeklerin saldırdığı bir ülke utancını yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur.

(Sahipsiz köpekler) Farklı bahaneler öne sürerek görevini yapmayanlarla ilgili bundan sonra daha zorlayıcı tedbirleri devreye alacağız.

(Sahipsiz köpekler) Tarım, İçişleri ve Çevre bakanlıklarımız başta olmak üzere devletimizin ilgili tüm organları bu konunun üzerine daha kararlı gidecektir.

Suriye toparlanıp güçlendikçe, Esad'ın arkasında bıraktığı enkaz kaldırıldıkça sadece Suriyeli kardeşlerimiz değil, bölgemizin tamamı kazançlı çıkacaktır.

(Suriye) Toparlanma için şüphesiz önce Arap ve İslam aleminin bu ülkeye destek olması önemli. Batılı kurumların yaptırımları da bir an evvel kaldırılmalı.

Gazzeli kardeşlerimiz çok ağır bedeller ödemiş ama haydutluğa boyun eğmemiş, katliam politikasına teslim olmamışlardır.

(Gazze) 100 bin tona ulaşan insani yardımlarımızı özellikle Ramazan-ı Şerif öncesinde daha da artıracağız.

(İsrail-Hamas ateşkesi) Esir ve tutuklu takası görüntüleri, kimin insan hayatına ve onuruna değer verdiğini, kimin de bunları yok saydığını göstermektedir."

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Borsa haftaya yükselişle başladı
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Borsada bu hafta genel kurulu olan 6 şirket
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