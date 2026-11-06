Dev yatırımla Bingöl’ün kaderini değiştiriyor

Süt ve süt ürünleri sektöründe 51’inci yılına giren Sütaş, Türkiye’nin dört bölgesindeki dev üretim alanları ile Pakistan ve Makedonya’daki tesisleri ile hem yurt içinde hem de yurt dışında büyüme hamlelerini artırıyor.

Ekonomist’in 11 - 24 Ekim 2026 tarihli sayısından

Geçtiğimiz günlerde Bingöl’de 3 bin 200 dekar arazi üzerine kurdukları Sütaş Bingöl Entegre Tesisleri’nin kapılarını ilk kez basın mensuplarına açan Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, “Bugüne kadar 217 milyon dolar yatırım yaptığımız tesisteki üretimi artırarak, 2027’de 2 milyar dolar ciroya ulaşmayı hedefliyoruz” diyor. 2033’te Bingöl’ün GSYH’sinin yüzde 61,5’ine karşılık gelen kısmına doğrudan ve dolaylı etki oluşturacaklarını kaydeden Yılmaz, “Aynı yıl, Bingöl net göç veren kent olmaktan çıkacak ve fert başı GSYH bakımından, 73’üncü sıradan 38’inciliğe ulaşacak” diyor.

Marmara Bölgesi’nde Karacabey’de, İç Anadolu’da Aksaray’da, Ege-Akdeniz’de Tire’de ve Doğu-Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Bingöl’de yer alan dört tesisi bulunan Sütaş, damızlık yetiştirme çiftlikleri, yem ve süt ürünleri fabrikaları, enerji ve gübre tesisleriyle tam entegre bir üretim yapısına sahip bulunuyor. Muharrem Yılmaz’ın verdiği bilgilere göre, bugün itibarıyla sözleşmeli üretim ile 20 bin üretici aile ile çalışan Sütaş, 2025 yılında 1 milyon ton süt işledi, 171 bin satış noktasına günde ortalama 7 milyon paket süt ürünü tedariki sağladı. Şirketin Doğu Anadolu’da kurduğu Bingöl Sütaş Bingöl Entegre Tesisleri ise tüm yatırımları içerisinde hem ölçeği hem de bölgesine kattığı değer ile öne çıkıyor.

Üreticiye bir yılda 1,8 milyar TL gelir

Yılmaz tesiste 6 bin 257’si sağmal olmak üzere toplam 15 bin 504 büyükbaş hayvan bulunduğunu, bunula birlikte Bingöl’deki 658 üreticiden de günde 28,3 ton süt tedarik ettiklerini kaydediyor. Sadece 2025 yılında Bingöl ve komşu illerdeki üreticilerden 1,4 milyar TL değerinde 66,6 bin ton süt topladıklarını, ayrıca 95 bin 249 ton yem bitkisi karşılığında üreticilere 407,5 milyon TL ödeme yaptıklarını anlatan Muharrem Yılmaz, “Bingöl’de 10 bin baş sağmal olmak üzere 22 bin 500 baş kapasiteli büyükbaş hayvan kapasiteli Damızlık Süt Sığırı Çiftliği yatırımıyla bölgede yapılacak süt hayvancılığı yatırımları için gerekli damızlık süt sığırı ihtiyacı ile birlikte, Süt Ürünleri Fabrikası’nın ihtiyacı olan sütün yüzde 25’inin de üretilmesini hedefliyoruz” diyor.

Kent ekonomisinin ana damarı

Bingöl tesislerinde halihazırda 1006 kişiye istihdam sağlanırken, bu istihdamın yüzde 94’ü Bingöl ve komşu illerden sağlanıyor. Yılmaz’ın verdiği bilgilere göre, yürütülen etki analiz çalışmalarına göre 2033 yılında normal eğilime göre 2 milyar 254 milyon dolarlık bir büyüklüğe erişmesi beklenen Bingöl ekonomisinin, Sütaş yatırımı sonrasında 3 milyar 641 milyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşacağı hesaplanıyor. Bingöl’ün GSYH’sının yüzde 61,5’ine karşılık gelen kısmının Sütaş yatırımının doğrudan ve dolaylı etkileri ile oluşacağı tahmin ediliyor.

Rakamlarla Sütaş