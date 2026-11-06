Burgan Bank'tan 3. çeyrekte 122,4 milyar TL finansman desteği

2026 yılının üçüncü çeyreğinde de güçlü performanslarını sürdürdüklerini söyleyen Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, “2026 yılının üçüncü çeyreğinde, güçlü finansal yapımızı ve müşteri odaklı büyüme stratejimizi dijital dönüşüm yatırımlarımızla destekleyerek tüm iş kollarımızda istikrarlı bir performans ortaya koyduk. Teknolojik altyapımızı geliştiren, iş süreçlerimizde verimliliği artıran ve müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerin kapsamını genişleten projelerimizle faaliyetlerimizi güçlendirdik. Önümüzdeki dönemde de Burgan Bank, Burgan Yatırım, Burgan Leasing ve ON Dijital markalarımızın gelişimini destekleyen yenilikçi çözümlerimizle müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarına yanıt vermeyi ve büyüme stratejimizi kararlılıkla sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.

ON Dijital tarafında büyüme ivmesinin sürdüğünü belirten Dinç, “ON Dijital olarak beşinci yılımızda yaklaşık 2 milyon müşteri hedefimize ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Dijital bankacılık alanındaki yatırımlarımızın katkısıyla daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşırken, ürün ve hizmetlerimizi müşterilerimizin değişen finansal ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmeyi sürdürüyoruz. 2026 yılının üçüncü çeyreğinde uzaktan müşteri edinimi alanındaki pazar payımız yüzde 4,09 olarak gerçekleşti. Stratejik iş birliklerimizle Türkiye genelinde 64 marka ve 7.144 satış noktasına ulaşarak müşterilerimize hızlı, avantajlı ve güvenli çözümler sunmaya devam ediyoruz. Temmuz ayında Ticari Şahıs Taşıt Kredisi kullandırım sürecini de devreye alarak ürün ve hizmetlerimizi genişlettik.

2026 yılının üçüncü çeyreğinde Burgan Bank, Kurumsal ve Ticari Bankacılık alanında reel sektöre sağladığı toplam finansman desteğini 117,4 milyar TL seviyesine taşıdı. Kurumsal ve Ticari Bankacılık performansıyla ilgili değerlendirmede bulunan Dinç, “Dijitalleşme ve operasyonel verimlilik odağımızla reel sektörün finansmana erişimini destekleyen çözümler geliştiriyoruz. API altyapımızla kurumsal müşterilerimizin nakit akışı yönetimini desteklerken, geçen yılın aynı dönemine göre SGK tahsilatlarında yüzde 34, takas çeklerinde yüzde 82 artış kaydederek pazar payımızı yükselttik. Dış ticaret işlem hacmimizi dolar bazında yüzde 35 artırırken, dijital faktoring çözümlerimizle KOBİ segmentindeki işlem hacmimizi 6,5 katına çıkardık. Önümüzdeki dönemde de dijital dönüşüm ve verimlilik odağımızla müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarına yanıt vermeyi sürdüreceğiz” dedi.

Birikim Yönetimi iş kolundaki gelişmeleri de değerlendiren Murat Dinç, şöyle devam etti: “Yeni müşteri segmentasyon yapımız doğrultusunda, özel bankacılık müşterilerimize kişiselleştirilmiş ayrıcalıklar sunan Avantajlar Dünyası’nı hayata geçirdik. Ayrıca, Maximum özellikli ve prestijli ayrıcalıklar içeren ON Kredi Kartımızın tanıtım ve satış faaliyetlerine başladık.”

Burgan Yatırım tarafında ise üçüncü çeyrekte yurt dışı piyasalara yönelik kampanyalar ve müşteri ilişkileri yönetimindeki dijital dönüşüm çalışmalarının öne çıktığını belirten Dinç, “Yurt dışı piyasalar yeni müşteri kazanımında yüzde 31, işlem hacmimizde yüzde 77 ve komisyon gelirlerimizde yüzde 81 artış kaydettik. Ayrıca hayata geçirilen CRM dönüşüm projesiyle müşteri verilerinin merkezi bir yapıda birleştirilmesi, operasyonel süreçlerin dijitalleştirilmesi ve kampanya yönetiminin güçlendirilmesi hedeflendi. Bu altyapının veri odaklı karar alma, kişiselleştirilmiş iletişim ve çapraz satış fırsatlarını desteklemesi amaçlandı” dedi.

Leasing ve filo kiralama tarafında da güçlü performansın sürdüğünü belirten Dinç, 2026 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla Burgan Leasing'in aktif büyüklüğünün 2025 yıl sonuna göre yüzde 15 artarak 23,7 milyar TL'ye yükseldiğini ifade etti. Şirketin özkaynak kârlılığının yüzde 35, aktif kârlılığının ise yüzde 9 olarak gerçekleştiğini aktaran Dinç, hedeflenen 100-200 bin dolar işlem segmentinde yüzde 12 pazar payına ulaştıklarını vurguladı. Filo kiralama tarafında ise filo büyüklüğünün 2025 yıl sonuna göre yüzde 11 büyüdüğünü ve toplam araç parkının yatırım değerinin 8,5 milyar TL'ye ulaştığını belirten Dinç, “Filo kiralama faaliyetlerimizde teknoloji odaklı çözümlerimizle müşterilerimizin operasyonel verimliliğini artırmaya odaklanıyoruz. Gelişmiş veri analitiği, sürücü davranış analizi, erken arıza tespiti ve çevreci sürüş raporları gibi teknolojilerle filo operasyonlarının daha kontrollü, verimli ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesine katkı sağlıyoruz” dedi.

