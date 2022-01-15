ENDEKS YÜKSELİŞ SEYRİNDE

BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 21.87 ile Coca Cola İçecek ve yüzde 15.24 ile Alarko Holding olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 5.98 ve yüzde 4.46 ile Tofaş Oto. Fab. ve RTA Laboratuvarları hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 26.71 milyar TL ile Kardemir (D) hissesinde olurken, bu şirketi 21.21 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti. Endeksin yükselişinde Gayrimenkul Yat. Ort. sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1.95 yükselişle 2,073 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 153 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 37.22 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 63.31 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 109.36 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 2,054 ve 2,036 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 2,086 ve 2,100 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.03 baz puan azalarak yüzde 40.52 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 24.38 seviyesinde bulunuyor.

ARÇELİK

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

50.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 57.75 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 53.75 seviyesinin altına kayması halinde ise 50.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 50.50-46.75

Satım aralığı: 55.00-58.00

Yabancı Payı (%) : 32.69

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.77 puan azaldı.

ASELSAN

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 23.44 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 25.50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 22.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 22.40-21.60

Satım aralığı: 25.50-26.25

Yabancı Payı (%) : 33.73

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.14 puan azaldı.

BİM MAĞAZALAR

GÜÇ KAYBEDİYOR

73.8 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 67.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 70.25 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 67.00-66.00

Satım aralığı: 74.00-79.00

Yabancı Payı (%) : 48.96

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.15 puan arttı.

DOĞAN HOLDİNG

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 3.03 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 3.20 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 2.94 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 2.94-2.92

Satım aralığı: 3.20-3.34

Yabancı Payı (%) : 22.08

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.20 puan arttı.

EMLAK KONUT GMYO

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

2.26 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 2.54 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 2.43 seviyesinin altına kayması halinde ise 2.26 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı :2.26-2.13

Satım aralığı: 2.54-2.80

Yabancı Payı (%) : 27.41

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.05 puan azaldı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 30.5 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 33.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 29.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 29.50-26.00

Satım aralığı: 33.00-35.50

Yabancı Payı (%) : 31.28

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.19 puan arttı.

FORD OTOSAN

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 245.9 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 272.6 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 299.25 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 250.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 250.00-244.00

Satım aralığı: 285.00-292.50

Yabancı Payı (%) : 65.30

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.64 puan azaldı.

GARANTİ BBVA

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 11.95 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 11.86 seviyesinin altındaki kapanışlarda 11.60 seviyesindeki desteğini test edebilir. 11.86 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 12.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 11.60-11.30

Satım aralığı: 12.00-12.40

Yabancı Payı (%) : 39.25

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.80 puan arttı.

GÜBRE FABRİK.

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 83.9 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 82.9 seviyesinin altındaki kapanışlarda 78.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 82.9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 85.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 78.50-78.50

Satım aralığı: 85.00-87.00

Yabancı Payı (%) : 7.78

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan arttı.

İŞ BANKASI (C)

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 7.63 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 8.56 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 7.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 7.60-7.33

Satım aralığı: 8.15-8.25

Yabancı Payı (%) : 33.79

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.20 puan arttı.

KARDEMİR (D)

YÜKSELİŞTE

13.21 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 13.21 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 15.30 seviyesine yönelebilir. 13.21 seviyesinin altına sarkmalarda ise 10.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 10.50-9.65

Satım aralığı: 15.30-16.40

Yabancı Payı (%) : 23.87

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 3.15 puan arttı.

KOÇ HOLDİNG

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 33.58 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 33.1 seviyesinin altındaki kapanışlarda 30.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 33.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 35.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 30.50-30.25

Satım aralığı: 35.25-37.25

Yabancı Payı (%) : 63.42

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.15 puan azaldı.

KOZA ALTIN

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

121.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 134.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 129.1 seviyesinin altına kayması halinde ise 121.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 121.00-118.00

Satım aralığı: 134.00-143.00

Yabancı Payı (%) : 21.17

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.06 puan azaldı.

KOZA MADENCİLİK

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

19.20 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 22.90 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 21.28 seviyesinin altına kayması halinde ise 19.20 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 19.20-17.70

Satım aralığı: 22.90-26.75

Yabancı Payı (%) : 31.74

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.90 puan azaldı.

PEGASUS

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 101.8 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 94.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 116.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 94.00-86.00

Satım aralığı: 116.00-141.00

Yabancı Payı (%) : 43.49

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.24 puan arttı.

PETKİM

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 9.83 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 9.51 seviyesinin altındaki kapanışlarda 8.60 seviyesindeki desteğini test edebilir. 9.51 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 10.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 8.60-8.40

Satım aralığı: 10.40-11.20

Yabancı Payı (%) : 26.87

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.94 puan azaldı.

SABANCI HOLDİNG

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

13.90 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 16.50 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 15.39 seviyesinin altına kayması halinde ise 13.90 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 13.90-13.90

Satım aralığı: 16.50-17.60

Yabancı Payı (%) : 56.55

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.91 puan azaldı.