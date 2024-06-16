Boğaziçi Zirvesi ‘Geleceğe Köprüler Kurmak' temasıyla kasımda yapılacak

Boğaziçi Zirvesi'nin 15’incisi bu yıl ‘Geleceğe Köprüler Kurmak’ temasıyla gerçekleştirilecek. 15. yıla özenle hazırlandıklarını belirten Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) Kurucusu Cengiz Özgencil, zirvenin 15. yılında çok özel konu ve konuklarının olacağını duyurdu. Özgencil, Hindistan'dan gelecek dev bir eğitim kurumunun başta Türkiye olmak üzere, Orta Doğu ve Asya coğrafyasında kullanılmak üzere son teknoloji ile geliştirilmiş yeni bir eğitim sistemini açıklayacağını belirtti. Özgencil, “Hindistan'dan gelecek olan bu kurum, geliştirdiği teknoloji yardımıyla okullardaki eğitim fırsatlarını artırmayı amaçlıyor. Bu çözüm, eğitime erişimin kısıtlı olduğu çoğu ülke için fırsat oluşturacağı gibi yabancı dil öğretimini kolaylaştıracak teknikler de barındırıyor.” dedi.

İŞ DÜNYASINA ÇAĞRI

Boğaziçi Zirvesi’nin bir düşünce kuruluşu olduğunun altını çizen Özgencil, organizasyonun diğer bir ayağının ise UİP çatısı altında yapılan B2B görüşmeleri olduğunu belirterek, A ve B statüsündeki iş insanlarının B2B görüşmeleriyle bir araya geldiğini, önemli ve yüksek meblağlı iş anlaşmalarının başlangıcının yapıldığı ve bu yolla ticari ilişkilerin de kolaylaştığını vurguladı.

Özgencil, bu yıl zirve öncesi ve zirvede açıklanacak iş birliklerin ve yatırımların Türkiye ekonomisine büyük katkı sunacağını ifade etti. Özgencil; ulaşım, lojistik, teknoloji, tarım, finans, sanayi sektörleri başta olmak üzere yapılacak iş birlikleri konusunda Türk iş dünyasına Kasım 2024 tarihinde gerçekleşecek zirveyi takip etmeleri için çağrıda bulundu.

Özgencil, “Yakın coğrafyada yaşanan savaşlar, pandemi sonrası ekonomik durumun ağırlaşması dünyayı kaotik bir ortama sürükledi. Bu kaotik ortamdan sonrasını tartıştıracağız. ‘Geleceğe Köprüler Kurmak’ derken; siyasi, sektörel, ekonomik bazda neler yapılacağı konuşulacak ve öngörüler tartışılacak. Bütün bunlarla birlikte yapacağımız çalışmaların içinde görüşmelerini bütün hızıyla sürdürdüğümüz önemli aktivitelerimiz de olacak.” dedi.