Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde yangın faciası: Can kaybı 76'ya yükseldi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de geceyarısı çıkan yangın, yaklaşık 10 saat süren müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında 76 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

22:10 SON DURUM: BAKAN YERLİKAYA AÇIKLAMA YAPTI



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangının yaşandığı bölgede basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya yükseldiğini, olaya ilişkin 9 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.



Kimlikleri tespit edilen 52 kişiden 45 kişinin cenazelerinin ailelerine teslim edildiğini söyleyen Bakan Yerlikaya şu bilgileri Verdi:

Bugün sabah 03.27'de, bu otelde henüz sebebi yetkililer tarafından tespit edilmemiş yangın sonucu ilk basın açıklamamızda belirttiğimiz gibi bütün kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, itfaiye, su tankerleri her türlü olması gereken ekipman ve insan kaynaklarıyla beraber yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları tamamlandı.

Arama kurtarma çalışmaları az önce nihayete erdirildi. Önceki basın açıklamamızda vefat eden canlarımızla ilgili maalesef 66 demiştik. Yüreğimiz yanıyor. Maalesef vefat eden canımız 76. Mekanları cennet olsun. Ailelerine baş sağlığı, aziz milletimize baş sağlığı diliyorum. 76 canımızla ilgili Sağlık İl Müdürlüğü koordinasyonunda kimlikleri tespit edilen Bolu’da 52 naaş, aileleriyle kimlikleri tespit edildi. Şu ana kadar da 45 vefat eden vatandaşımızın naaşları ailelerine teslim edildi. Diğerleri ile ilgili kimlik tespit çalışmalarını yapamadık. Bununla ilgili Adli Tıp Kurumu'nda kimlik tespit ve DNA tespit çalışmaları yapılıyor. Bunlarla ilgili çalışmalar süratle tamamlandıktan sonra ailelerine teslim edilecek.”

GÖZALTI SAYISI 9’A YÜKSELDİ

Bakan Yerlikaya, gözaltına alınanların sayısının 9’a yükseldiğini ifade ederek, “Adalet Bakanlığımız açıklama yapmıştı. Bolu Cumhuriyet başsavcımız ve 5 savcımız, başsavcılığın belirlemiş olduğu bilirkişi ihmal, kusur neyse bunla ilgili çalışmaları yapıyorlar. Ama şu bilgiyi vermek istiyorum. Olay nedeniyle 9 şahıs gözaltına alınmıştır. Mülkiye başmüfettişlerimiz geldi. Otelin ilk gününden bugüne kadarki tüm süreç çok detaylı şekilde inceleniyor. Yasal prosedür ile ilgili ne kusur, ihmal varsa bu idari soruşturma sonucunda hakikat ortaya çıkacak. Sayın Cumhurbaşkanımız ifade ettiler. Bugün Bakanlar Kurulu’ndan sonra 1 günlük milli yas ilan edildi. Dediğimiz gibi 85 milyon hepimizin yüreği dağlandı. Yasımız var ama bu acıyı bize yaşatan kim veya kimlerse, kimler sorumluysa bilin ki Türk milleti adına karar veren adaletten hiçbir şekilde kaçamayacaklar” diye konuştu.

‘AFAD YARIN SON TARAMALARINI YAPACAK’

AFAD’ın yarın son çalışmalarını yapacağını belirten Bakan Yerlikaya, “Yarın son kez otelde AFAD ekiplerimiz tekrar son taramalarını yapacaklar. Hava karardı. Dün gece 03.30’dan itibaren duraksamadan bu çalışmalar yapılıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekraren Allah’tan rahmet diliyorum. Çok büyük üzüntü, acı hissediyoruz” dedi.

‘SORULARIN TAMAMI YANITINI BULACAK’

Yerlikaya, gözaltına alınan kişilerle ilgili detayları Adalet Bakanlığı’nın açıklayacağını ifade ederek, “Buna benzer, daha önceki acı yaşadığımız olaylarla ilgili idari tahkikatla ilgili en fazla 10 günde bu işi bitiririz. İdari tahkikatla ilgili neticiye paylaştığımız zaman soruların tamamı yanıtını bulacak. Hep beraber yüreğimizdeki acının soğumasıyla ilgili ne olması gerekiyorsa, biz hukuk devletiyiz onun gereği mutlaka ama mutlaka yapılacak” diye konuştu.



GÜN İÇİNDEKİ GELİŞMELER

Kontrol altına alınan yangının ardından, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'in son hali havadan görüntülendi https://t.co/TYX9Elc3KX pic.twitter.com/JSPmHeJ8gk — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) January 21, 2025

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürmek için Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Ankara'dan sevk edilen çok sayıda ekip alevlere müdahale etti.

Söndürme çalışmalarına itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE, jandarma komanda ve orman bölge müdürlüklerine bağlı ekip ve araçlar katıldı.

İtfaiye erlerinin merdivenli sepetli araçlarla ulaştığı 12 katlı oteldeki çalışmalar üst katlarda yoğunlaştı.

Bazı tatilcilerin yangın esnasında kaçmak için çarşafları birbirine bağlayarak camlardan sarkıttığı görüldü.

Ekiplerin yaklaşık 10 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangın alanında soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan otelden tahliye edilen bazı misafirler ve çalışanlar, yangının çıktığı otelin yakınındaki başka bir otelde ağırlanıyor ve sağlık kontrollerinden geçiriliyor.

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangının ilk anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi https://t.co/TYX9Elc3KX pic.twitter.com/iGRbzDcRBI — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) January 21, 2025

66 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve AFAD Başkanı Okay Memiş de bölgeye intikal etti.

Bakanlar Yerlikaya, Memişoğlu, Ersoy ile AFAD Başkanı Memiş, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve ilgili birimlerin amirleriyle bölgedeki bir otelde gelişmelere ilişkin toplantı gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yangın mahalline gelerek yetkililerden bilgi aldı, incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 66'ya, yaralı sayısının 51'e yükseldiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "51 yaralımız var; bunlardan biri ağır, yoğun bakımda yatmakta, 17'sini taburcu ettik, diğerleri hastanelerimizde tedavilerine devam ediyor, durumları iyi. Bir vatandaşımızın durumu şu an kritik." dedi.

Bakan Memişoğlu, yangının yaşandığı bölgede yaptığı açıklamada, olayla ilgili büyük üzüntü ve acı yaşadıklarını ifade etti.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Memişoğlu, şunları söyledi:

BİR KİŞİNİN DURUMU KRİTİK

"51 yaralımız var; bunlardan biri ağır, yoğun bakımda yatmakta, 17'sini taburcu ettik, diğerleri hastanelerimizde tedavilerine devam ediyor, durumları iyi. Bir vatandaşımızın durumu şu an kritik. Allah'ın izniyle diğerlerini inşallah taburcu edeceğiz. Milletimizin ve bizlerin başı sağ olsun. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum."

Sağlık Bakanlığından otel yangınında yaralananların durumuna ilişkin açıklama, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Olayın hemen ardından 38 ambulans, 14 UMKE timi ve 163 sağlık personeli görevlendirilmiştir. Bölgede UMKE ekiplerimiz tarafından 2 Acil Müdahale Ünitesi kurulmuştur. Bolu'muza ve ülkemize geçmiş olsun." denildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ise "Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut. Zaten bu itfaiyede olan bir yetki. Düzenli kontrollerin itfaiye tarafından yapılması gerekiyor." dedi.

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangının ilk anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi https://t.co/TYX9Elc3KX pic.twitter.com/iGRbzDcRBI — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) January 21, 2025

DÖRT BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlara şifalar diledi.

Işıkhan, "Yaşanan elim olayı araştırmak üzere 4 başmüfettiş görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz gerekli incelemeleri yapacaktır. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.,

BAKAN TUNÇ: 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bolu Kartalkaya'daki bir otelde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Ayrıca 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

Adalet Bakanı Tunç, Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili soruşturma kapsamında aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

'ALARM OLSAYDI HIZLI HAREKETE GEÇERDİK'

Yangından sağ kurtulan Eylem Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangını ilk etapta fark etmediğini, çatıdan kar düştüğünü zannettiğini söyledi.

Yangın sesinin giderek şiddetlendiğini ve koridorlardan "yardım edin" seslerinin yükseldiğini anlatan Şentürk, "O zamana kadar herhangi bir duman görmedik, bir koku almadık. Yangın olduğu hiç aklıma gelmedi." dedi.

Şentürk, odanın kapısını açtıklarında koridorun tamamen dumanla kaplandığını gördüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hızlı bir şekilde hazırlanarak aşağıya inmeye çalıştık. Duman nefes almamızı engelleyecek yoğunluktaydı. Kızımla ezbere merdivenlerle dolanarak kapıya koştuk. Eşim, bizden hemen sonra çıkmasına rağmen duman yoğunluğu nedeniyle aşağıya inememiş. Pencereden alttaki sundurmaya atlayıp o kattakilerle birlikte beklemişler. Daha sonra arabanın üzerine atlayarak kurtulmuşlar."

Yangın sırasında binanın durumunun çok kötü olduğunu söyleyen Şentürk, "İnsanlar pencerede kurtulmayı bekledi. Yangın alarmı biz dışarı çıkıncaya kadar hiç çalmadı. Eşim yangın merdivenini bulamadığı için sundurmadan aşağıya atlamak zorunda kaldı. Kurtulduğumuz için çok şanslıyız." ifadelerini kullandı.

Şentürk, yaşanan süreçte ihmaller zincirinin bulunduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Yangının üst katlarda çıkmadığını söyleyebilirim. Çünkü duman aşağıda yoğundu. Bizim sonradan duyduğumuz yangının restoranda çıktığı yönündeydi. O otele ilk kez gitmiyorum. Yangın merdiveni hiç dikkatimi çekmedi. Yangın alarmı olsaydı daha hızlı harekete geçebilirdik. Göz göre göre bir felaket yaşandı. Yangın alarmının ve yangın merdiveninin olmayışı insanları orada mahsur bıraktı. Bu kadar can kaybının fazla olması, yangın alarmının olmamasıdır. Eğer yangın alarmı olsaydı daha erken harekete geçilebilirdi. Biz çıkıncaya kadar yangın alarmı çalmadı."

'İTFAİYE GELMEDEN ÜST KISIM YANMAYA BAŞLADI'

Görgü tanığı Barış Salgür, AA muhabirine, yandaki otelde çalıştığını, mesaisi bittikten sonra odasına geldiğini, sesler üzerine dışarı çıktığında herkesin pencereden "imdat" diye bağırdığını gördüğünü söyledi.

Telaşlandıklarını, otelin üst tarafında dumanları gördüğünü aktaran Salgür, "İp, yastık, yorgan getirdik. İtfaiye bekliyorduk, herkes orada bağırıyordu. 2 saat falan sürdü. İtfaiye gelmeden üst kısım yanmaya başladı. Orada 2 kadın vardı. Direkt kendilerini attılar. İtfaiye geldiği zaman bizi geri çektiler, itfaiye müdahale etti. Biz ipi atabildiğimiz kadar ileriye atmaya çalıştık. Orada yaşlı adam vardı, o bağladı. Tutunmaya çalıştı ama eli kaydı düştü, ayağı kırıldı. Ona yardımcı olmaya çalıştık." diye konuştu.

Yardıma gelenlerden İdris Bilgin de sabah saat 06.00 sıralarında bölgeye vardığını, cenazelerin çıkarılmasına yardımcı olduğunu anlattı.

Yandaki otellerden battaniye alarak bölgeye getirdiğini ifade eden Bilgin, "Geldiğimde otel yanıyordu. Ekipler yangını söndürmeye çalışıyordu. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık." dedi.

YATAKLARI YERE KOYDULAR

Bölgedeki otellerden birinde konaklayan Ali Atmaca da insanların sesine kalktıklarını, yardım çığlıklarını duyunca aşağıya indiklerini söyledi.

İnsanların yangının dehşetiyle camlardan atladığını aktaran Atmaca, yardımcı olmak için yatak getirerek yere koyduklarını kaydetti.

Atmaca, böylece insanların sert zemine düşmesinin önüne geçmeye çalıştıklarını dile getirerek, "Çabamız ne kadar faydalı oldu, onu bilemiyorum. Gözümüzün önünde insanlar can verdi, bu durum psikolojimizi bozdu. Sonra itfaiye geldi ama otelin yüksek olması itfaiyenin çalışmasını zorlaştırdı. Biz de yardımcı olmak için battaniye, yatak getirdik. İnsanlar çocuklarıyla pencereden atlamayı düşünüyordu. 'Battaniye falan getirin.' diyordu, Allah'tan o ara itfaiye geldi de çocuğu kurtardı. Kurtarma çalışmaları hızlı olsa da alan geniş olduğu için çoğu insan gözümüzün önünde can verdi." ifadelerini kullandı.

'YANGIN VAR DİYE KAPIYI ÇALDILAR'

Otelde çalışan Kadir Kocadurmuş ise, yangın olduğunda uyuduğunu, ustalarının gelip "yangın var" dediğini ve kapılara vurarak kendilerini uyandırdığını söyledi.

Daha sonra hemen yataktan kalkıp sadece telefonunu yanına aldığını anlatan Kocadurmuş, "Dışarı çıktım, her yer dumandı. Bizim katta herhalde 15-20 kişi vardı, hepimiz çıktık. Dumandan etkilendik biraz." dedi.

Kocadurmuş, "Çalışanlar misafirleri kurtarmaya çalıştı mı?" sorusuna, "Evet çalıştı. Ustalar olsun, arkadaşlar olsun, hep kapılara vurduk. Uyuyanları uyandırdık, dışarı çıktılar." yanıtını verdi.

Yangın sırasında elektriklerin gittiğini ve asansörün kullanılamadığını aktaran Kocadurmuş, otelin yüzde 90'ının dolu olduğunu söyledi.

'UYUYORDUM, ARKADAŞLAR BAĞIRDI'

Muzaffer Çiğ de yaşadığı olayı, "Ben uyuyordum, arkadaşlar bağırdı. Yangın merdiveni olmayınca biz de merdivenlerden koşarak gittik. Ortalık dumandı. Duman olduğu için odaları boşaltmak zorunda kaldık. Dışarı çıktıktan sonra uzaklaştım, yoğun bir duman vardı. Yangını mutfaktan aşçı tespit etmiş sanırım. Biz de gözümüzü açtığımızda her taraf yanıyordu." sözleriyle anlattı.

İsmini vermek istemeyen bir otel çalışanı ise saat 03.00 civarında mutfakta görevli arkadaşının odalara gelip kapılara vurduğunu, "yangın var" diye bağırmaya başladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Biz de 3. katta otoparktan çıkmaya çalıştık. İlk etapta kapı kapalıydı, sonra kapı açıldı dışarı çıktık. Ondan sonrası çok hızlı bir şekilde yayıldı. İtfaiyeler gelinceye kadar etrafı sarmıştı. Yangın biraz geç fark edilmiş, geç fark edilince zaten önlem alınmadı. Vefat eden arkadaşlarımız da var."

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yangına ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bolu Kartalkaya'da bulunan bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bizim de ilk andan beri ilgili kurumlarımız vasıtasıyla yakından takip ettiğimiz ve soruşturmaların derhal başlatıldığı bu elim hadiseden etkilenen tüm kardeşlerime ve Bolu'muza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

'KAPSAMLI SORUŞTURMALAR DERHAL BAŞLATILDI'

Tüm kurum ve kuruluşların çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü aktaran Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yangının hemen ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AFAD Başkanı Okay Memiş ve Bolu Valisi Abdulaziz Aydın ile görüşmüş, olayla ilgili bilgi almıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu gerekli çalışmaları yapmak üzere Bolu'ya intikal etmeleri için talimatlandırmışlardır. Yangının ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmalar derhal başlatılmıştır. Bu süreçte dijital ve konvansiyonel medyadaki dezenformasyon ya da manipülasyon içeren paylaşım ve yayınlara karşı vatandaşlarımızın hassas ve dikkatli olması da oldukça önemlidir."

Medya kuruluşlarının da bu süreçte hassasiyet gözeten sorumlu yayıncılığı öncelemesi gerektiğini vurgulayan Altun, "Yangına ilişkin, ilgili bakanlarımız ve diğer resmi kurum ve yetkililer tarafından yapılacak açıklama ve bilgilendirmeler esas alınmalıdır. Yüreğimizi dağlayan bu elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyor, Bolu'ya ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesini kullandı.

'2 YANGIN MERDİVENİ VAR'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da otelin 2021 ve 2024 yıllarında tür ve sınıflandırma denetimlerinin yapıldığını, bu denetimler sırasında iş yeri açma, çalışma ve yangın yeterlilik ruhsatlarının talep edildiğini anlattı.

"Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut." diyen Bakan Ersoy, "Zaten bu yetki de itfaiyede olan bir yetki. Düzenli kontrolleri ve yeterlilikleri de itfaiye tarafından yapılması gerekiyor. Bugüne kadar da tarafımıza bildirilmiş itfaiye tarafından olumsuz bir durum yangın yeterliliğiyle ilgili bulunulmamış. Soruşturma süreci de devam ediyor." bilgisini paylaştı.

Bakan Ersoy, bir gazetecinin "Tesiste yangın merdiveni var mıydı?" sorusuna, "2 yangın merdiveni var." yanıtını verdi.

FENERBAHÇE'NİN GENÇ YÜZÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Fenerbahçe Kulübü, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında 2014 doğumlu genç yüzücüsü Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başımız sağ olsun. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde meydana gelen yangın sonucu kaybettiğimiz tüm canlarımız için ailelerine ve ülkemize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Yangında Fenerbahçe yüzme şubemizin 2014 doğumlu sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcumuz, evladımız Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'a Allah'tan rahmet; babası değerli kongre üyemiz Mehmet Apak başta olmak üzere tüm aileye, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

YARALILARI ZİYARET ETTİLER

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaralananları, tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Bakan Memişoğlu, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Işıkhan ile yaralıların durumuna ilişkin doktorlardan bilgi aldıklarını belirtti.

Süreci yakından takip ettiklerini vurgulayan Memişoğlu, "İnşallah, en kısa zamanda tüm yaralılarımızı sağlıklarına kavuşturarak taburcu edeceğiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Bolu'muza ve ülkemize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

AB KOMİSYONU ÜYESİ LAHBİB'DEN DAYANIŞMA MESAJI

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, 3 günlük Türkiye ziyareti sırasında haberini aldığı Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Başsağlığı dileğinde bulunan Lahbib, AB Sivil Koruma Mekanizmasının yardıma hazır olduğunu ifade etti.

YAYIN YASAĞI GELDİ

Öte yandan, Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK) yapılan yazılı açıklamada, "Yaşadığımız bu üzücü olayda yayıncı kuruluşlarımızdan ilgili bakanlarımız ve diğer resmi kurum ve yetkililer tarafından yapılacak açıklama ve bilgilendirmeleri esas almalarını önemle rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'deki radyo ve televizyon yayınlarının denetlemesine yönelik 6112 sayılı yasa uyarınca, medya hizmet sağlayıcı kuruluşların sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket etmeleri gerektiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Medyamızın, halkı yanlış yönlendirmemek adına kurgusal görüntülerde yer alan kesinliği meçhul olan bilgilere riayet etmemesi, resmi veri ve açıklamalara dayanmayan içerikleri yayınlarında kullanmamaları son derece önemlidir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak beklentimiz, kamuoyunda sağlıklı kanaat oluşumuna yardımcı olan görsel ve işitsel medyanın kendisinden beklenen sorumluluk bilinciyle hareket etmesidir.

Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğince Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen otel yangınıyla ilgili olarak, olayla ilgili henüz delillerin toplanamamış olması, görsel basın ve sosyal medya ile internet medyasında ilgili bir takım bilgilerin yanlış yayınlandığının müşahede edildiği, bu durumun soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesine engel olduğu, bilgi kirliliğinin kamu düzenini ve kamu sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceği, ayrıca ölenlerin yakınlarının yapılabilecek haberlerden etkilenme ihtimallerinin bulunması bakımından 5187 sayılı Basın Kanununun ilgili maddesi kapsamınca yayın yasağı kararı verilmiştir. Yayın yasağına uymayanlarla ilgili ağır müeyyideler uygulanacaktır. Medyamızın bu vakar ve bilinçle hareket etmesini umuyor, halkımızın doğru haber almasını temin eden tüm medya kuruluşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz."

NE OLMUŞTU?

AA'nın haberine göre Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sardı.

İhbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi. 12 katlı Grand Kartal Otel'in restoran bölümünde başladığı belirlenen yangında alevler hızla yayıldı.

Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bir otelde yangın çıktı



▪️ Alevler kısa sürede oteli sardı

▪️ Kent merkezinden ve çevre illerden çok sayıda ekip yangına müdahalede bulundu

▪️ İçişleri Bakanı Yerlikaya, hayatını kaybedenlerin sayısının 10’a yaralı sayısının 32’ye… pic.twitter.com/PnSmRQhwkI — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) January 21, 2025

Vali Aydın, yangının 4’üncü kattaki restoran bölümünde başladığı, üst kattaki katlara sıçradığının üzerinde durulduğu, kesin çıkış nedeninin yapılan çalışmaların ardından netlik kazanacağını söyledi. Otelin üst katlarında devam eden yangına müdahalenin devam ettiğini belirten Vali Aydın, ekiplerin ölü ve yaralı olma ihtimaline karşın odaları tek tek kontrol ettiğini ifade etti.

CAN KAYBI 10'A YÜKSELDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, bugün saat 03.27'de Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde yangın çıktığı ihbarının alındığını belirtti. Yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 267 personelle müdahale edildiğini ve çalışmaların devam ettiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti: "Maalesef vefat edenlerin sayısı 10'a, yaralı sayısı 32'ye yükselmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Yangınla ilgili dört başmüfettiş görevlendirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlara şifalar diledi. Işıkhan, "Yaşanan elim olayı araştırmak üzere 4 başmüfettiş görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz gerekli incelemeleri yapacaktır. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

03.27'DE İHBAR GELDİ

Bolu Valiliğinin X hesabından yapılan paylaşımda, saat 03.27'de, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde yangın çıktığı ihbarının yapıldığı belirtildi.Alevlere, Bolu ile çevre illerdeki kamu kurum ve kuruluşlarından gönderilen başta 30 itfaiye ve 28 ambulans aracı olmak üzere 85 araç ve 231 personelle müdahale edildiği aktarılan açıklamada, bölgeye araç ve personel sevkinin devam ettiği ifade edildi.Açıklamada, "Yangın söndürme çalışmaları aralıksız devam etmekte olup, yaralılarımızın tedavileri ilimizdeki hastanelerimizde sürdürülmektedir." denildi.

RESTORAN KATINDA ÇIKTI

Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, AA muhabirine, 234 civarında misafirin kaldığı otelde gece 03.30 sıralarında ilk belirlemelere göre, restoran katında yangın çıktığını bildirmişti.

Alevlerin buradan yayıldığını aktaran Vali Aydın, "Vefatlardan 2'si panikle atlamak suretiyle oluşuyor. Biri otel görevlisi diğeri misafir. 3. kişiyi tespit için çalışıyoruz. Yangına müdahale devam ediyor." açıklamasını yapmıştı.

Yangınla ilgili 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi, 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturuldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bolu Kartalkaya'daki bir otelde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Ayrıca 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

