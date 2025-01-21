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Prof. Dr. Atakan Yalçın ve kızı da facia kurbanı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'deki yangın faciasında yaşamını yitirenler arasında Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın ve kızı da var.

21 Ocak 2025 | 20:39
Son Güncellenme: 21 Ocak 2025 | 21:10
Prof. Dr. Atakan Yalçın ve kızı da facia kurbanı

Özyeğin Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda şu bilgiler verildi: "Üniversitemizin kıymetli öğretim üyelerinden, İşletme Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Atakan Yalçın ve kızı Elif Derin’i, Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Değerli bilim insanımızın ailesinin, Özyeğin Üniversitesi mensuplarının, öğrencilerimizin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Bu zamansız ve acı kayıp dolayısıyla, yangında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz".

 

 

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