Özyeğin Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda şu bilgiler verildi: "Üniversitemizin kıymetli öğretim üyelerinden, İşletme Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Atakan Yalçın ve kızı Elif Derin’i, Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Değerli bilim insanımızın ailesinin, Özyeğin Üniversitesi mensuplarının, öğrencilerimizin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Bu zamansız ve acı kayıp dolayısıyla, yangında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz".



