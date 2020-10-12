Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, elektrikli otomobiller, telefonlar ve tabletlerdeki bataryalarda kullanılacak yerli lityum üretiminin yıl sonunda başlayacağını söyledi.
Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bordan lityum üretim atağımızı başlattık. Yerli üretim lityum, elektrikli otomobillerde, telefonlarda ve tabletlerdeki bataryalarda kullanılacak. Yıl sonunda üretime başlayacağız.” ifadesini kullandı.
Bor’dan lityum üretim atağımızı başlattık.
Yerli üretim lityum, elektrikli otomobillerde, telefonlarda ve tabletlerdeki bataryalarda kullanılacak.
Yıl sonunda üretime başlayacağız. pic.twitter.com/WBshn2zBMt
— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) October 12, 2020
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