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Borsa günün ilk yarısında yükseldi (17 Ocak)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,64 değer kazanarak 9.929,81 puana çıktı.

17 Ocak 2025 | 13:26
Borsa günün ilk yarısında yükseldi (17 Ocak)

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 63,08 puan ve yüzde 0,64 artışla 9.929,81 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 41,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,31, holding endeksi yüzde 0,40 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,38 ile ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 0,58 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de gelecek hafta başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, enflasyon verilerinden alınan olumlu sinyallerle yükselen pay piyasalarında görülen kar satışlarının etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 puanın direnç, 9.900 ve 9.800 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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Borsada dün sermaye artırımı kararı duyuran 2 şirket
Arçelik’ten (ARCLK) sermaye tavanı artırımı kararı
Borsada dün geri alım yapan 5 şirket
Turkcell'in 1 milyar dolarlık borçlanma aracı ihracında talep toplama süreci tamamlandı
Şekerbank'ta hisse devri süreci iptal edildi
SPK'dan 24 kişiye para cezası, 1 kişiye suç duyurusu
SPK'dan yeni bülten: 3 yeni halka arz geliyor
Koç Holding’den (KCHOL) sermaye tavanı artırımı kararı
Borsa şirketinden konkordato davası hakkında açıklama
Goldman Sachs, Türk bankaları için hedef fiyat tahminlerini güncelledi
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