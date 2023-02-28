Borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 39,90 puan artarak 5.237,33 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 31,86 puan ve yüzde 0,61 değer kazanarak 5.229,30 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.180,25, en yüksek 5.265,69 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,77 artışla 5.237,33 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,01 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,40 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,51 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 0,98 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,67, sanayi endeksi yüzde 0,65, hizmetler endeksi yüzde 1,28 ve teknoloji endeksi yüzde 0,16 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 24,36 puan ve yüzde 0,42 yükselişle 5.763,72 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 55'i prim yaptı, 43'ü geriledi.

Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Oyak Çimento, Ereğli Demir Çelik ve Koza Altın en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Analistler, ABD ekonomisinin yumuşak iniş yapabileceğine ilişkin beklentilere karşın küresel pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Fed'in mart, mayıs ve haziran ayı toplantılarında 25'er baz puanlık faiz artışına gideceğine kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, açıklanacak veri ve yetkililerin sözle yönlendirmelerinin piyasalarda oynaklığın sürmesine neden olabileceğini söyledi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in açıklamalarının takip edileceğini belirten analistler, veri gündeminde yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI, Almanya'da enflasyonun piyasaların odağında olacağını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.250 ve 5.340 seviyelerinin direnç, 5.150 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.