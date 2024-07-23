Bozburun tarihine ışık tutan yeni keşif

Yazıtta, Anadolu coğrafyasının farklı kentlerinden gelen sekiz kişi, henüz belirlenemeyen bir amaca yönelik yapmış oldukları finansal katkılarla birlikte listelenmiş.

Türk bilim insanlarınca Bozburun Mahallesi’nin Tepebaşı mevkii sınırlarında bulunan ve daha önce bilimsel bir yayına konu olmayan yazıt, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Volkan Demirciler ve ekibi tarafından Kaletepe sırtlarındaki titiz araştırmalar sonucunda bilim ve kültür dünyasına kazandırıldı.

Büyük bir açık hava müzesi konumundaki ülkemiz coğrafyasında, kazı çalışmaları dışında yüzey araştırmaları da bölgeler hakkında önemli bilgilere erişilmesini sağlıyor. Muğla Marmaris’e bağlı Bozburun Yarımadası’nın kalbi konumundaki Bozburun Mahallesi’nin antik dönemdeki yerleşim merkezi ve işleviyle ilgili ayrıntılar, son yıllardaki çalışmalar ışığında gün yüzüne çıkmaya başladı.

Yarımada özelinde son yüzyılın en önemli epigrafik keşiflerinden biri, Türk bilim insanlarınca Bozburun Mahallesi’nin Tepebaşı mevkii sınırlarında bulunan ve daha önce bilimsel bir yayına konu olmama özelliğine sahip “Kaletepe Yazıtı” oldu.

Yazıt, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Volkan Demirciler ve ekibi tarafından Kaletepe sırtlarındaki titiz araştırmalar sonucunda bilim ve kültür dünyasına kazandırıldı.

Özel mezar kitabeleri hariç bölgedeki antik yaşamın ayrıntılarına yer veren ve içerik açısından kıymetli bilgiler içeren bu gibi bazı yazıtların en son 40 yıl önce ve ağırlıklı olarak yabancı araştırmacılar tarafından bulunup okunduğu dikkate alındığında, bu yeni keşfin ülkemiz kültür çalışmaları açısından oldukça anlamlı olduğu kaydediliyor.