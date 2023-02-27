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Büyüme rakamları yarın açıklanacak

Türkiye ekonomisinin 2022 yılı son çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın duyurulacak.

27 Şubat 2023 | 12:56
Son Güncellenme: 27 Şubat 2023 | 14:04
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Büyüme rakamları yarın açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık 2022 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini yarın saat 10.00'da internet sitesinden açıklayacak.

Bu kapsamda, geçen yılın 4. çeyreği ile yılın tamamına ilişkin büyüme rakamları belli olacak.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, 2022 yılının 4. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 2,8 büyüyeceğini öngörüyor.

Ekonomistlerin 2022 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 5,2 düzeyinde bulunuyor.

Türkiye ekonomisi, 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 7,5, ikinci çeyreğinde yüzde 7,7 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 büyüme kaydetmişti.

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