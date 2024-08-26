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  • Çanakkale'de feribot ücretlerine yüzde 40 zam: GESTAŞ'tan açıklama

Çanakkale'de feribot ücretlerine yüzde 40 zam: GESTAŞ'tan açıklama

GESTAŞ tarafından Çanakkale'de adalar arasında verdiği feribot seferlerine zam geldi. Yeni tarifeye göre Geyikli-Bozcaada hattı otomobil fiyatı gidiş-dönüş 1590 TL oldu. Şirket, zammın gerekçesi olarak maliyet artışını gösterdi.

26 Ağustos 2024 | 15:22
Son Güncellenme: 26 Ağustos 2024 | 15:28
Çanakkale'de feribot ücretlerine yüzde 40 zam: GESTAŞ'tan açıklama

Çanakkale Boğaz ve Adalar hattında hizmet veren GESTAŞ'ın ücret tarifesine yüzde 40 zam geldi. GESTAŞ, tepki çeken zammın gerekçesini maliyet artışı olarak açıkladı.

Yeni tarifeye göre Çanakkale-Eceabat hattında otomobil geçiş ücreti 320 liradan 445 liraya, günübirlik geçiş ücreti ise 485 liradan 680 liraya çıktı.

Çanakkale-Kilitbahir hattında otomobil geçiş ücreti 310 liradan 435 liraya, günübirlik bilet ise 465 liradan 650 liraya yükseldi. 

Geyikli-Bozcaada hattında, gidiş-dönüş şeklinde kesilen biletlerde otomobil geçiş ücreti 1140 liradan 1590 liraya çıkarıldı. 

Kabatepe-Gökçeada hattında da otomobil bilet fiyatı 640 liradan 895 liraya yükseldi.

GESTAŞ'TAN AÇIKLAMA 

GESTAŞ tarafından Çanakkale'de adalar arasında verdiği feribot hizmetindeki bilet fiyatlarına yapılan zam tepki çekti. Ücret tarifelerine gelen yüzde 40 zam tepkiye neden olurken GESTAŞ'tan açıklama geldi. Zammın gerekçesi ise sektördeki maliyetlerin artışı olarak açıklandı.

Açıklama şöyle:

"24.08.2024 tarihi itibariyle tüm hatlarımızda geçerli olan yeni ücret tarifesiyle, özellikle Bozcaada hattındaki fiyat artışıyla ilgili açıklama yapma gereği duyulmuştur.

1- Şirketimiz tarafından yürütülen deniz ulaşımında artan maliyetler göz önüne alınarak, 24.08.2024 tarihinden geçerli olmak üzere bütün hatlarda ücret tarifelerinde yüzde 40 artış yapılması zarureti hasıl olmuştur.

2- Buna göre, Geyikli-Bozcaada hattı otomobil fiyatı 570 TL iken, 24 Ağustos 2024 tarihindeki yeni fiyat tarifesinde 795 TL olarak güncellenmiştir.

3- Ayrıca, 24.08.2024 tarihi itibariyle tüm hatlarımızda geçerli olan yeni ücret tarifesinde, yaya geçişlerindeki tüm fiyatlar sabit kalmış, yaya yolcu bilet fiyatlarına artış uygulanmamıştır.

4- Özellikle adalarda ikamet eden vatandaşlarımıza sunulan 'yüzde 50 indirimli geçiş avantajı' aynen korunmuştur. (Adakart geçiş ücreti 397,50 TL olmuştur.)"

 

ÇANAKKALE BOĞAZ HATTI / Ç.KALE-ECEABAT

 

GELİBOLU - LAPSEKİ

 

KABATEPE-GÖKÇEADA 

 

GEYİKLİ-BOZCAADA

 

ÇANAKKALE BOĞAZ HATTI / Ç.KALE-KİLİTBAHİR

 

NARLI - MARMARA


 

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