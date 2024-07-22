Çanakkale'deki deprem için Naci Görür yorumu

Bugün Çanakkale'nin Ezine ilçesinde saat 17.39'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, sarsıntı yerin 10,23 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ezine merkezli 4,7 şiddetindeki deprem nedeniyle şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada olup, tarama faaliyetleri devam etmektedir. Çok geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

NACİ GÖRÜR YORUMU

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür de depremle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Görür şunları söyledi: Bahceli-Ezine/Canakkale’de 4,9 deprem oldu. Deprem Bayramic’in gunyinde Evciler Fay Zonunda oldu. Bu zon KAF’in orta branjina ait. Bu kol ve KAF’in guney kolu yavas eneri biriktiren dallar. Bunedenle daha gec depremler bekliyoruz. Simdilik en yakin deprem Marmara icinde olacak.

Bahceli-Ezine/Canakkale’de 4,9 deprem oldu. Deprem Bayramic’in gunyinde Evciler Fay Zonunda oldu. Bu zon KAF’in orta branjina ait. Bu kol ve KAF’in guney kolu yavas eneri biriktiren dallar. Bunedenle daha gec depremler bekliyoruz. Simdilik en yakin deprem Marmara icinde olacak. pic.twitter.com/9xVJgCkufo — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) July 22, 2024









