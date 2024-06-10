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Cari denge nisanda 5.2 milyar dolar açık verdi

Türkiye'nin cari işlemler hesabı nisanda 5 milyar 285 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 497 milyon dolarlık açık oluştu.

10 Haziran 2024 | 10:54
Cari denge nisanda 5.2 milyar dolar açık verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Nisan 2024'te cari işlemler hesabı 5 milyar 285 milyon dolar açık verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, nisanda 7 milyar 649 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3 milyar 110 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 2 milyar 548 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 355 milyon dolar, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 609 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi.

Nisanda doğrudan yatırımlar kaynaklı 856 milyon dolar, portföy yatırımlarında 2 milyar 23 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Nisan 2024 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, nisanda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 856 milyon dolar, portföy yatırımlarında 2 milyar 23 milyon dolarlık net giriş oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasalarında 360 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetlerinde 1 milyar 387 milyon dolarlık net alış gerçekleşti.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 758 milyon dolar ve diğer sektörler 500 milyon dolar net borçlandı.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3 milyar 298 milyon dolar, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 358 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 1 milyar 246 milyon dolar olmak üzere toplam 1 milyar 604 milyon dolar net artış kaydetti.

Bu dönemde sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 892 milyon dolar, 52 milyon dolar ve 140 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde nisanda 2 milyar 392 milyon dolarlık net azalış oldu.

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