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CarrefourSa Bursa AVM'nin devir işlemleri tamamlandı

CarrefourSa Bursa Alışveriş Merkezinin devir işlemleri tamamlandı

05 Temmuz 2024 | 22:03
Son Güncellenme: 05 Temmuz 2024 | 22:03
CarrefourSa Bursa AVM'nin devir işlemleri tamamlandı

Profesyonel hizmetler firması Value Solution Partners (VS Partners) tarafından yönetilen CarrefourSa Bursa Alışveriş Merkezi'nin mülkiyet devri gerçekleştirildi.

Atış Grup'tan yapılan açıklamaya göre, Londra merkezli Aerium-Bainbridge firmasına ait CarrefourSa Bursa AVM'nin mülkiyet devri, Atış Yapı'nın Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ ve Turyapı ile oluşturduğu konsorsiyum ile yapıldı.

Bursa'nın ilk alışveriş merkezlerinden biri olan 100 bin metrekare arsa alanı üzerine kurulu, 60 bin metrekare kiralanabilir alanıyla 146 seçkin mağazayı bünyesinde barındıran ve mülk değeri 250 milyon dolar olan merkezin satışına ilişkin işlemler, Aerium-Bainbridge, VS Partners, Cefic ve AK Yatırım'ın temsilcileriyle yürütüldü. Atış Grup'un gerçekleşen bu mülkiyet devri işlemiyle kente farklı projeler kazandıracağı belirtildi.

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Beşiktaş'tan KAP'a Rosier açıklaması
Eksun Gıda'dan bedelsiz onayı açıklaması
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 4 şirket (4 Temmuz)
SPK bülteninden: 1 bedelsiz onayı var
Migros haziranda açılan ve toplamdaki mağaza sayısını duyurdu
Coca Cola (CCOLA) bedelsiz kararını duyurdu
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