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  • Cem Öztürk, Sanofi Avrasya bölge başkanı ve ilaç genel müdürü oldu

Cem Öztürk, Sanofi Avrasya bölge başkanı ve ilaç genel müdürü oldu

23 Temmuz 2024 Sanofi, Türkiye’nin de içinde bulunduğu bölgeyi yeniden tanımlayarak etki alanını genişletti. Bu yeni düzenleme ile birlikte Türkiye’de bulunan Sanofi yönetim ekibi, çok daha geniş bir coğrafyaya hizmet etmeye başladı.

23 Temmuz 2024 | 22:08
Cem Öztürk, Sanofi Avrasya bölge başkanı ve ilaç genel müdürü oldu

Yeni düzenleme ile birlikte Cem Öztürk, Sanofi Avrasya Bölge Başkanı ve İlaç Genel Müdürü olarak yeni görevine atandı. Öztürk daha önce, Sanofi Türkiye Ülke Başkanı, Afrika ve Ortadoğu Temel Ürünler Başkanı olarak görev yapmaktaydı. Kendisi, bu atama ile Avrasya Bölgesi olarak konumlandırılan Türkiye ve Rusya’nın yanı sıra Belarus, Azerbaycan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan’ı içine alan Bağımsız Devletler Topluluğu ve Ürdün, Lübnan, Irak, Suriye ve Filistin’in oluşturduğu Levant Bölgesi’nden sorumlu olacak.

Cem Öztürk, Sorbonne Üniversitesi MBA yüksek lisans derecesine sahip ve kariyerine 2000 yılında bankacılık sektöründe başladı. 20 yılı aşkın süredir Sanofi bünyesinde görev yapan Cem Öztürk sırasıyla bütçe kontrol uzmanı, bütçe kontrol ve fiyatlandırma müdürlüğü görevlerini üstlendi. Öztürk, 2007’de Romanya ve Moldovya’nın Finans Direktörü olarak atandı ve dört yıl boyunca görev yaptı. 2011’de İş Operasyonları Mükemmelliği (BEX) Direktörü olarak buradaki görevini sürdürdü. 2015 yılında Türkiye’ye dönerek Sanofi Özellikli Tedaviler Satış ve Pazarlama Direktörü & Jenerik Bölüm Başkanı olarak görevine başladı. Sonrasında Sanofi’nin Tayland ve Malezya ülkelerindeki tüm operasyonlardan sorumlu Genel Müdür olarak yöneticilik görevine devam etti. 2018 ve 2020 yılları arasında Sanofi Ülke Başkanı ve Türkiye Genel Müdürü olarak tüm reçeteli ilaçların Genel Müdürü olup Diyabet, Kardiyoloji, CNS, Onkoloji, Nadir Hastalıklar ve MS dahil 16 ana tedavi alanında geniş bir iş kapsamını yönetti. Ardından 2021 yılında sorumluluk alanı genişleyerek Sanofi Türkiye İran, Levant bölgelerinin Ülke Başkanı olarak bu ülkelerin tüm operasyonlarından sorumlu oldu.

Sanofi’ye katıldığı günden itibaren şirketin yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarında farklı liderlik görevlerini başarıyla yürüten Öztürk, son atamayla birlikte Sanofi Avrasya Bölge Başkanı ve İlaç Genel Müdürü olarak görevine devam edecek.

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Naturelgaz (NTGAZ) bedelsiz tarihini açıkladı
Borsada dün bilanço tarihi açıklayan 3 şirket
MKK’dan Pasifik GYO (PSGYO) bedelsizi hakkında açıklama
MKK’dan Kontrolmatik (KONTR) sermaye artırımına ilişkin açıklama
Borsada dün bedelsiz başvurusu duyuran 3 şirket
Türk Traktör (TTRAK) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
Ford Otomotiv (FROTO) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
Sabancı Holding (SAHOL) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
TAV Havalimanları'ndan (TAVL) bilanço ve ilk yarı değerlendirmesi
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Borsada salı günü temettü dağıtacak 2 şirket
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