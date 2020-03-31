CEO Club’ın ilk online toplantısında Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ve Garanti BBVA CEO’su Recep Baştuğ, koronovirüs salgını döneminde değişen iş süreçlerini, uzaktan çalışma sistemini, şirketlerin ve bireylerin Covid-19 sürecinde neler yapmaları gerektiğini, dijitalleşmenin önemini ve bankacılık sektörünün bu sürece ilişkin aldığı önlemler ile sundukları hizmetleri ele aldı.

Ekonomist ve Capital dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Business sponsorluğunda düzenlenen iş dünyasının geleneksel buluşma noktası “CEO Club”, tepe yöneticileri bu kez dijitalleşmenin gücüyle biraraya getirdi.

Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talat Yeşiloğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayan “CEO Club Online Summit”, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ve Garanti BBVA CEO’su Recep Baştuğ’un “Yeni Dünya ve İş Yapış Şekillerimiz” temalı online sohbeti ile devam etti. Meltem Bakiler Şahin ve Recep Baştuğ, koronavirüs salgınının sadece Türkiye’de değil tüm dünyada hayatı ve iş yapış şekillerini değiştirdiği bir dönemde, bankacılık sektöründe dijitalleşmenin önemi, uzaktan çalışma, iş süreçleri ve müşteri talepleri başta olmak üzere birçok konuda değerlendirmelerde bulundular.

MELTEM BAKİLER ŞAHİN: “EVDEN ÇALIŞMAYI DESTEKLEYEN TEKNOLOJİLERİMİZLE, İŞLETMELERİMİZİN İŞ SÜREKLİLİĞİNE DESTEK OLUYORUZ”

Tüm dünyanın olağanüstü bir süreçten geçtiğini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, dijitalleşmenin öneminin bugün birkez daha görüldüğünü vurguladı. İş dünyasının uzaktan çalışma dönemine geçtiğini ve bu süreçte işletmelere kesintisiz bağlantı ve çeviklik kazandıran, ihtiyaçlarına uygun çözümler sunduklarını kaydeden Meltem Bakiler Şahin, şöyle devam etti:

“İş dünyası mümkün olabilen tüm iş süreçlerini uzaktan yönetmeye başladı. Vodafone Business olarak biz de bu süreçte iletişim gibi son derece kritik bir alanda hizmet sunmanın bilinciyle, ülkemiz için bu zorlu dönemde hizmetlerimizin devamlılığını sağlamaya odaklanıyoruz. Evden çalışmayı destekleyen teknolojilerimizle işletmelerimizin iş sürekliliğine destek oluyoruz. Bu teknolojiler; binlerce çalışanı olan çağrı merkezlerinin dahi ofise gitmeye gerek kalmadan evden çalışmasını destekliyor; evden güvenli ve kesintisiz bağlantı kurulmasını sağlıyor. Minimum personelle de olsa üretime devam etmesi gereken tesislerde ise çalışanların 1.5 metrelik sosyal mesafeyi korumasını sağlıyor. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de işletmelerin yanında olmaya, ihtiyaçlarına uygun terzi usulu çözümler geliştirmeye devam edeceğiz. Bu süreci de hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatacağımıza inanıyoruz.”

RECEP BAŞTUĞ: “TÜM SEKTÖRLER İYİ SINAV VERİYOR”

Garanti BBVA CEO’su Recep Baştuğ, dijital kanallara uzun süredir yatırım yapan banka olduklarını belirterek, “Dijitalleşmenin etkisini bu süreçte hep beraber gördük. Dijital kanalı artırmak için birçok aksiyon aldık. Komisyonları sıfırladık, mobil ve internet limitlerini yükselttik” dedi.

Bu süreçte şubeye gelenlerin sayısı yüzde 50 azaldığını, buna paralel olarak dijital kanalların kullanımında artış yaşandığını kaydeden Baştuğ, “Bankanın yüzde 30’u ofiste, yüzde 70’i evden çalışıyor. Bu yüzde 30’luk oranı da düşürmeye çalışıyoruz. Evde çalışanlarla sürekli iletişim halindeyiz. Herkes çok canlı ve konudan haberdar. Aksiyonlarda hiç aksaklık olmadı” diye konuştu.

“Ülkece birlik olma, neler yapabiliriz noktasına odaklanmalıyız. Hizmetlerimizde en ufak aksama yok. Tüm sektör iyi bir sınav veriyor” diye konuşan Recep Baştuğ sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye büyümesi çok iyi gidiyordu kredi talebi de çok iyiydi ama mart ortası itibarıyla yeni döneme girildi. Şirketler likit kalmak için finansmana ihtiyaç duyacak. Kurumsal şirketler buna kolay ulaşıyor. KOBİ’lerin de ihtiyaçları olacak. Nisan itibarıyla şirketlerin kredi talebine artış bekliyorum. Burada hesabı doğru yapmak gerekiyor. Gereksiz likidite de sorun.”

BAŞTUĞ “DOLAR EN FAZLA TALEP GÖREN ENSTRÜMAN OLDU”

Bireysel tarafta kredilerde yüzde 50’nin üzerinde, kredi kartı harcamalarda yüzde 30 düşüş yaşandığını Baştuğ, “Bu dönemde dolar en fazla talep gören enstrüman oldu. Ama bütün dünyanın gittiği trend bu. TL’den çıkış oldu. Borsada satışlar oldu. Mevduattaki gidişat ise aynı. Yatırımcı mevduattan memnun” dedi.

BAŞTUĞ: “BANKACILIK SEKTÖRÜ BU KRİZLERİ ÇOK GÖRDÜ, İYİ YÖNETECEĞİZ”

Baştuğ, “Bankacılık sektörü bu gibi krizleri çok gördü o yüzden çok iyi yöneteceğimizi düşünüyorum. Dijitalleşmeye yaptığımız yatırımların etkisini çok iyi gördük. Ama bu dönemde önemli olan sağlık. O yüzden banka personeline hedef koymayı bıraktık. Servis modelimizde değişikliğe gitmiştik. Tüm ekipler, tabletten işlemleri yapabiliyor. Biz bunu 2017’de dijitalleşme için yapmıştık ama bu dönemde satış gücümüz hale geldi. Bu dönemde kesintisiz hizmet verebildik bundan sonraki süreçte dijitalleşme daha da artacak. Tüm sektörler müşterileri ikna etmek için bunu sunmak zorunda” dedi.

BAŞTUĞ: “EN KRİTİK KONU BANKA BİLANÇOLARI”

En kritik konulardan biri banka bilanço yönetimi olduğuna işaret eden Baştuğ, “Sermayeyi nasıl en iyi yönetiriz şeklinde stres testleri yapıyoruz. Sürecin sonrasına da hazırlık yapıyoruz” diye konuştu. Şubelerin rolünün değişeceğini kaydeden Baştuğ, şubeler müşterilere katma değerli hizmet vererek danışmanlık yapacağını belirtti. Baştuğ, şöyle devam etti:

“Sürecin en pozitif etkisi dijitalleşmeyle ilgili algının herkes tarafından kabullenmesi oldu. Nakit paraya dokunmayan hizmetlerin yüzde 99’unu dijitalden sunabiliyoruz. Regülasyon izin verirse yüzde 100 olur. Kısa vadeli panik aksiyonlarından kaçınmalıyız. Süreci sakin yönetmeliyiz. Maliyetleri düşürmeliyiz, verimliliğe odaklanmalıyız, ancak bu asla insan kaynağı olmamalı.”

TALAT YEŞİLOĞLU: ETKİLEŞİMİ YÜKSEK ETKİNLİK OLDU

Ekonomist Yayın Yönetmeni Talat Yeşiloğlu ise, dijital ortamda gerçekleşen CEO Club etkinliğine fiziki ortamda yapılanlara kıyasla daha çok katılım sağlandığını belirterek, “250 civarında katılım sağlandı. Etkileşimi yüksek etkinlik oldu, Yurtdışından da katılım olduğunu gördük” değerlendirmesinde bulundu.