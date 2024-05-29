Çipli kimlik kartı nasıl alınır? 5 milyon 954 bin 216 kişi eski tip kullanıyor

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, dağıtımına 2016 yılında Kırıkkale'de başlanan yeni çipli kimlik kartları, ülke genelinde yaygınlaşarak 80 milyon 586 bin 4 vatandaş tarafından kullanılmaya başlandı. Yeni çipli kimlik kartlarına geçmeyen 5 milyon 954 bin 216 kişi ise eski tip nüfus cüzdanını kullanmaya devam ediyor. Nüfus cüzdanlarının yenilenmesi için belirlenen son bir tarih bulunmamasına karşın gelişen teknoloji ile vatandaşların kamu hizmetlerinden daha hızlı, etkin ve güvenli şekilde yararlanması için çipli kimlik kartına sahip olmaları öneriliyor.

Çipli kimlik kartının özellikleri

Yeni nesil çipli kimlik kartları, eski tip nüfus cüzdanlarına kıyasla çeşitli güvenlik ve kullanım özellikleriyle öne çıkıyor. Taklit, tahrif ve kimlik sahteciliğinin önlenmesini sağlayan çipli kimlik kartları, eski kimlik kartlarına göre kolay taşınabilir ve dayanıklı şekilde üretiliyor.

E-Devlet uygulamasında kimlik doğrulama aracı olarak da kullanılabilen kartlar, elektronik ortamda sunulan hizmetlerde güvenli anahtar görevi görüyor. Ayrıca vatandaşlar çipli kimlik kartını seyahat belgesi olarak da kullanabiliyor.

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