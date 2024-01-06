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Citroen Ocak 2024 kampanyasını duyurdu

Citroen 2024'teki ilk kampanyasını duyurdu. Citroen'in açıklamasına göre ocak ayı kampanyasındaki seçenekler şöyle:

06 Ocak 2024 | 21:02
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Citroen Ocak 2024 kampanyasını duyurdu

2024 yılının ilk ayına ilişkin otomobil firmaları da kredi kampanyalarını duyurmaya başladı. Citroen'in açıkladığı kredi kampanyasının detayları şöyle:

1 C4 X

C4 X C4 X modelinde 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor.

2 Elektrikli C4 X

Elektrikli C4 X Citroen C4 X’in yüzde 100 elektrikli versiyonu ë-C4 X ise, 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi veya tüzel müşterilere özel 400 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçenekleriyle satılıyor.

3 C4

C4 Citroën C4 200 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.

4 Elektrikli C4

Elektrikli C4 Citroen C4’ün yüzde 100 elektrikli versiyonu ë-C4 ise 200 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi veya tüzel müşterilere özel 400 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile satılıyor.

5 C5 AIRCROSS

C5 AIRCROSS C5 Aircross, Shine Bold ve E-Series donanımlarına özel 300 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.

6 C3 AIRCROSS

C3 AIRCROSS Citroen C3 Aircross modeli, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile satılıyor.

7 C3

C3 Citroen C3 modelinde 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor.

8 TİCARİ ARAÇLAR

TİCARİ ARAÇLAR Citroen Berlingo Kombi, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor. Citroën Berlingo Van, 150 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor. Citroen, Jumper modelini, 150 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle sunuyor.
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