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Çobanlık yaparken hazırlandı... 4 kez Türkiye birincisi oldu

Adıyaman'da yaşayan 15 yaşındaki İkra Sena Kılınç, okul sonrasında babasına yardımcı olmak için çobanlık yaparken hazırlandığı yürüyüş şampiyonalarında birçok derece elde etti.

16 Mart 2024 | 09:58
Çobanlık yaparken hazırlandı... 4 kez Türkiye birincisi oldu

Halk Eğitimi Merkezinde usta öğretici ve antrenör olarak görev yapan Elmas Akıncı, 3 yıl önce okullara yaptığı ziyaret sırasında İkra Sena Kılınç'la tanıştı. Onun spora ilgisini fark eden Akıncı, Kılınç'ı atletizmin yürüyüş branşında yarışmalara hazırladı.

Merkeze bağlı Paşamezrası köyünde yaşayan Kılınç, antrenmanlarını şehir merkezine gidemediği zamanlarda köyde çobanlık yaparken gerçekleştirdi.

 

 

 

1 4 DEFA BİRİNCİLİK, 3 KEZ İKİNCİLİK KAZANDI

4 DEFA BİRİNCİLİK, 3 KEZ İKİNCİLİK KAZANDI Kılınç, Türkiye'nin çeşitli illerinde düzenlenen TOHM Olimpik Deneme Yarışması'nda yürüyüş kategorilerinde 4 defa Türkiye 1'inciliği, 3 kez ise ikincilik elde etti. İkra Sena Kılınç, AA muhabirine, 3 yıldır atletizm sporunun yürüyüş branşıyla ilgilendiğini söyledi. Köy şartlarında yarışmalara hazırlandığını ifade eden Kılınç, "Burada şartlar zor, çoğu zaman merkezde antrenmanlara katılamıyorum. Ben de burada köy şartlarında hazırlanıyorum. Bazen yürüyerek buraya geliyorum. Babama yardımcı oluyorum genelde, çobanlık yapmaktayım. Hedefim milli sporcu olarak memleketimin ve Türkiye'nin gururu olmak. Bu başarının sırrı ise çok çalışmaktan geçiyor." dedi.

2 YÜZLERCE MADALYANIN SAHİBİ OLDU

YÜZLERCE MADALYANIN SAHİBİ OLDU Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Kızımız 3 yıllık süreç içerisinde 4 Türkiye birinciliği, 3 Türkiye ikinciliği ve bölge ve grup müsabakaları olmak üzere ulusal ve yerel tüm müsabakalarda yüzlerce madalyaya sahip oldu. Kızımızı başarılarından dolayı tebrik ediyorum." dedi. Antrenör Elmas Akıncı, Kılınç'ın çok yetenekli olduğunu belirterek, şunları belirtti: "İkra özel bir sporcu, her şartlar altında çalışıyor. Özellikle şehre gelmediği zamanlarda köy şartlarında antrenmanlarını yapıyor. Kendisiyle gurur duyuyoruz. İkra ile ilk okul seçmelerinde tanıştık kendisiyle o zaman ilk seçmelerde birinci oldu daha sonra yürüyüş branşına geçti." diye konuştu.

3 KOYUNLARI OTLATIYOR, SÜT SAĞIYOR

KOYUNLARI OTLATIYOR, SÜT SAĞIYOR Baba Hasan Kılınç da kendisine çobanlık yaparken yardımcı olan kızıyla gurur duyduğunu söyledi. İkra'nın spor müsabakalarına zorluklar içerisinde hazırlandığını dile getiren Hasan Kılınç, "Kızım ben yoğun olduğum, yetişemediğim zamanlarda bana yardımcı oluyor. Koyunları alıp otlatıyor, süt sağıyor, hayvanları yemletiyor. Kızım benim için gurur kaynağım. Yetkililerin kızıma destek olmalarını istiyorum." dedi.
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