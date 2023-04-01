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  • Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yeri belli oldu

Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yeri belli oldu

Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlemesi için çekilen kurada 1. sırada Recep Tayyip Erdoğan, 2. sırada Muharrem İnce, 3. sırada Kemal Kılıçdaroğlu, 4. sırada Sinan Oğan yer aldı.

01 Nisan 2023 | 15:38
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Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yeri belli oldu

YSK Başkanlığında, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde kullanılacak birleşik oy pusulasında, cumhurbaşkanı adaylarının yerlerini belirlemek için kura töreni düzenlendi.

Törende konuşan YSK Başkanı Ahmet Yener, ilk önce cumhurbaşkanı adaylarının isimlerinin yazılı olduğu fanustan isimlerin çekileceğini, ardından da adayların sıra numaralarının çekileceğini ifade etti.

Çekilen kura sonucuna göre, cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan birleşik oy pusulasında 1. sırada Erdoğan, 2. sırada İnce, 3. sırada Kılıçdaroğlu, 4. sırada Oğan yer aldı.

Seçmenlere iki ayrı oy pusulası verilecek

  • 14 Mayıs'taki seçimlerde, seçmenlere verilecek iki oy pusulasından biri cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak. Bu oy pusulasının en üst kısmında "Cumhurbaşkanı Adayları" başlığı bulunacak.
  • İkinci oy pusulasında ise seçmenler milletvekili adaylarına oy verecek. Seçmenler, hem cumhurbaşkanına hem milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa attıktan sonra oy verme işlemini tamamlayacak.
  • Milletvekili seçimine ilişkin oy pusulasında yer alacak ittifakların ve siyasi partilerin yerleri, yine YSK'de yapılacak kura çekimi ile 8 Nisan'da belirlenecek.
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