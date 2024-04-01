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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçimle ilgili ilk mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millet sandığı vesile kılarak mesajlarını siyasetçilere ulaştırmıştır. Sonuçlardan bağımsız olarak bu seçimin galibi demokrasimizdir, milli iradedir." dedi.

01 Nisan 2024 | 00:53
Son Güncellenme: 01 Nisan 2024 | 01:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçimle ilgili ilk mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletin iradesinin sandıkta tecelli eder, millet sözünü sandık yoluyla söyler, siyasetçilere mesajını sandık vasıtasıyla iletir. Millet sandığı vesile kılarak mesajlarını siyasetçilere ulaştırmıştır. Sonuçlardan bağımsız olarak bu seçimin galibi demokrasimizdir, milli iradedir." dedi.

"Sandığın gücüne güç katan herkes kazanmıştır"

31 Mart'ın bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Erdoğan, "31 Mart bizim için bir bitiş değil aslında bir dönüm noktasıdır. Bugün AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na oy verenlerle birlikte demokratik haklarını kullanarak sandığın gücüne güç katan herkes kazanmıştır." diye konuştu.

"Her olanda bir hayır vardır"

"Maalesef yerel seçim imtihanından istediğimiz, umduğumuz neticeyi alamadık." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 2 aylık dönemde 52 farklı şehrimizi ziyaret ettim, halkımla bütünleştim, kucaklaştım. Netice böyle oldu, her olanda bir hayır vardır. Partimizin organlarında mahalli idareler seçimlerinin neticelerini açık yüreklilikle değerlendireceğiz, öz eleştirimizi cesaretle yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Milletin iradesinin üzerinde güç tanımıyoruz"

Her zaman demokrasinin, sandığın tarafında yer aldıklarına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün de aynı sorumluluk duygusuyla hareket ediyor, milletin iradesinin üzerinde güç tanımıyoruz." dedi.

"Türkiye'nin önünde hazine değerinde 4 yıldan fazla bir süre var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Milletimizin kararına hürmetsizlik etmeyecek, milletle inatlaşmaktan, milli iradeye rağmen hareket etmekten, milletin takdirini sorgulamaktan uzak duracağız. Milletin sandıkta verdiği mesajları en isabetli, en objektif şekilde akıl ve vicdan terazimizde tartarak gerekli adımları mutlaka atacağız. Milletimizin farklı tasarrufta bulunduğu yerlerde de güveni yeniden inşa edecek, çok daha güçlü bir şekilde gönülleri fethetmenin yollarını arayacağız. Türkiye'nin önünde hazine değerinde 4 yıldan fazla bir süre vardır. Milletin ve ülkenin vaktini çalacak tartışmalarla bu dönemi heba edemeyiz."

Ekonomi mesajı

Ekonomide yol haritamız olan Orta Vadeli Program ve 12’inci Kalkınma Planımızı bugüne kadar kararlılıkla uyguladık. Ülkemize, milletimize ve gelecek nesillere bedel ödetecek popülist adımlardan uzak durduk. Enflasyon başta olmak üzere uyguladığımız ekonomi programımızın olumlu sonuçlarını, yılın ikinci yarısında görmeye başlayacağız. İş dünyamızdan bürokrasiye, esnafımızdan çiftçimize, tüccarımıza, işçimize, öğrencilerimize kadar herkes kendi asıl gündemine odaklanabilecekler.


 

 

 

 

 

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