ARA
Bist 100
5224,35
0,52%
Bist 100
Dolar/TL
18,8859
-0,0084%
Dolar/TL
Euro/TL
20,0468
0,0551%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0615
0,0731%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1099,85
-0,33%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

DASK'tan deprem bölgesi için 'avans ödemesi'

DASK'ta bir ilk olarak, hasar ihbarından inceleme sürecinin tamamlanmasına kadar olan süreçte sigortalılara avans ödemesi alma imkanı sağlanıyor.

28 Şubat 2023 | 10:50
Son Güncellenme: 28 Şubat 2023 | 12:29
0
DASK'tan deprem bölgesi için 'avans ödemesi'

Doğal Afet Sigortaları Kurumu'ndan (DASK) yapılan açıklamaya göre, kurum tarafından, hasar ödemelerinin çok hızlı yapılabilmesi için, yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı binalarda sigortalıların ihbarını dahi beklemeden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından resmi hasar tespitleri tamamlanmış konutların listelerinden hasar dosyaları resen açılarak ödemeler gerçekleştiriliyor.

Öte yandan, yaşanan depremlerin ardından DASK, kuruluşundan bu yana ödediği tazminat tutarına 20 gün içinde ulaştı.

"Depremin üzerinden henüz 24 saat geçmeden de ilk hasar ödememizi gerçekleştirdik"
Açıklamada görüşlerine yer verilen DASK Teknik İşleticisi Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, depremin ilk gününden bu yana vatandaşların yanında olmak amacıyla hızla ve büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Türk Reasürans olarak, DASK için bu zamana kadar tüm çalışmalarımızın temeline deprem sonrası planlarımızı koyarak hareket ettik." ifadesini kullandı.

Bu çalışmaların, deprem sonrası süreçteki operasyonel ve finansal faydalarının önemine dikkati çeken Eren, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş depremlerinin ardından, deprem sonrası için yürüttüğümüz hazırlık çalışmaları sayesinde, depremin ardından hızla çalışmalarımıza başladık ve depremin üzerinden henüz 24 saat geçmeden de ilk hasar ödememizi gerçekleştirdik. Yenilenen teknolojik altyapımız, beklediğimiz performansta, sorunsuz ve kusursuz hizmet sunmamıza imkan sağlıyor. Alo DASK 125, e-Devlet ve web sitemiz aracılığı ile kesintisiz şekilde hasar ihbarı alabiliyoruz. Hatta bu süreçte hasar ödemelerinin çok hızlı yapılabilmesi için, yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı binalarda sigortalıların ihbarını dahi beklemeden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından resmi hasar tespitleri tamamlanmış konutların listelerinden hasar dosyaları resen açılarak en hızlı şekilde ödemelerimizi gerçekleştiriyoruz."

Avans ödeme dönemi başlıyor

Selva Eren, Hasar ödeme süreçlerinde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı binalara öncelik verilerek ödemelerin devam ettiğini, eksper görevlendirmelerinin diğer binalar için yapıldığını belirterek, bugün Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından konuyla ilgili yayımlanan genelgede detayları aktarıldığı üzere hasar ihbarlarını yapan sigortalılara yönelik yeni bir çalışma başlattıklarını ve sigortalıların bugün itibarıyla DASK web sitesi üzerinden avans ödemesi talep edebileceğini bildirdi.

Eren, şunları kaydetti:

"Her zaman söylediğimiz gibi bu süreçte en temel amacımız bölgedeki tüm sigortalılarımıza en hızlı şekilde fayda sağlamak. Yıkık ve acil yıkılacak binalara öncelik vererek yürüttüğümüz ödeme süreçlerimizde, ağır ve orta hasarlı binalarda açılmış hasar dosyaları için sigortalılarımız DASK’tan avans ödeme talebinde bulunabilecek. Bu kapsamda yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı binalar için sigorta bedelinin yüzde 20’si, orta hasarlı binalar için ise sigorta bedelinin yüzde 10’u sigortalılarımıza avans olarak ödenecek. Amacımız hasar ihbarından hasar inceleme sürecinin tamamlanmasına kadar olan süreçte vatandaşlarımıza maddi güvence sağlayarak yaralarını sarmaya ilk andan itibaren destek olmak."

DASK'ın hasar ödemesi 1,1 milyar TL'yi aştı

Türk Reasürans Genel Müdürü Eren, depremlerin hemen ardından ödemeler için çalışmaları başlattıklarını ifade ederek, depremlerin ardından henüz 24 saat geçmeden ilk hasar ödemesini gerçekleştirdiklerini ve ödemelerin hızla devam ettiğini belirtti.

Bugün itibarıyla kendilerine iletilen 295 bin hasar ihbarı bulunduğunu aktaran Eren, "Şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz tazminat ödeme tutarı ise 1 milyar 120 milyon TL’ye ulaşmış durumda. Neredeyse DASK’ın 23 yılda toplam ödediği tazminat tutarını, 20 gün içinde sigortalılarımıza ödemiş olmak ve sigortalılarımızın yaralarını sarmalarına bir nebze de olsa fayda sağlamak bizler için çok kıymetli. Ödemelerimizin daha da hızlı gerçekleştirilmesi adına birçok önlem aldık ve ivedilikle hayata geçiriyoruz. Hasar ödeme hız ve tutarımız her geçen gün artarak devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Etiketler
deprem
0
  • ALTIN GRAM - TL 1099,85 -0,33%
  • ALTIN ONS 1811,36 -0,33%
  • BIST 100 5224,35 0,52%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,8859 -0,0084%
  • EURO/TURK LIRASI 20,0468 0,0551%
  • EURO/USD 1,0615 0,0731%
  • INGILIZ STERLINI 1,20856 0,23388%
  • JAPON YENI 136,698 0,324%
  • KANADA DOLARI 1,35944 0,13775%
  • RUS RUBLESI 74,715 -0,2869%
Günün En Çok Okunanları
Moskova Borsası, 1 Mart'ta Türk lirası cinsinden vadeli işlemlere başlayacak
Kayıp CEO ile ilgili ilk resmi açıklama geldi
Kayıp CEO ile ilgili ilk resmi açıklama geldi
Deprem izolatörünün maliyeti ne kadar? Eski yapılara konulabiliyor mu?
Deprem izolatörünün maliyeti ne kadar? Eski yapılara konulabiliyor mu?
Malatya'da 5,6'lık deprem: 1 ölü, 103 yaralı
Malatya'da 5,6'lık deprem: 1 ölü, 103 yaralı
AK Parti'den EYT açıklaması: Yarın görüşüp, Çarşamba bitiririz
AK Parti'den EYT açıklaması: Yarın görüşüp, Çarşamba bitiririz
Emlakçı ve nakliyecilere fahiş fiyat cezası
Emlakçı ve nakliyecilere fahiş fiyat cezası
Bazı köylerde nüfus 20 kat arttı
Bazı köylerde nüfus 20 kat arttı
Google ve Meta'dan ayrılanların yeni adresi belli oldu
GERİ
İLERİ
Moskova Borsası, 1 Mart'ta Türk lirası cinsinden vadeli işlemlere başlayacak
Kayıp CEO ile ilgili ilk resmi açıklama geldi
Deprem izolatörünün maliyeti ne kadar? Eski yapılara konulabiliyor mu?
Malatya'da 5,6'lık deprem: 1 ölü, 103 yaralı
AK Parti'den EYT açıklaması: Yarın görüşüp, Çarşamba bitiririz
Kayıp CEO ile ilgili ilk resmi açıklama geldi
Deprem izolatörünün maliyeti ne kadar? Eski yapılara konulabiliyor mu?
Malatya'da 5,6'lık deprem: 1 ölü, 103 yaralı
AK Parti'den EYT açıklaması: Yarın görüşüp, Çarşamba bitiririz
Emlakçı ve nakliyecilere fahiş fiyat cezası
Deprem izolatörünün maliyeti ne kadar? Eski yapılara konulabiliyor mu?
Malatya'da 5,6'lık deprem: 1 ölü, 103 yaralı
AK Parti'den EYT açıklaması: Yarın görüşüp, Çarşamba bitiririz
Emlakçı ve nakliyecilere fahiş fiyat cezası
Bazı köylerde nüfus 20 kat arttı
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL