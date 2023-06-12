ARA
Bist 100
5692,16
1,17%
Bist 100
Dolar/TL
23,6061
-0,1856%
Dolar/TL
Euro/TL
25,4176
1,058%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0768
0,1679%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1489,76
0,98%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Deprem bölgesindeki 3 ilde bazı yerler sanayi alanı ilan edildi

Deprem bölgesindeki 3 ilde bazı yerler sanayi alanı ilan edildi

Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş'taki bazı yerlerin sanayi alanı olarak belirlenmesi kararlaştırıldı.

12 Haziran 2023 | 09:16
0
Deprem bölgesindeki 3 ilde bazı yerler sanayi alanı ilan edildi

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kararlara göre, Gaziantep'in Nizip ilçesindeki alanlar "Nizip Organize Sanayi Bölgesi Genişleme Sanayi Alanı", "Nizip 2. Organize Sanayi Bölgesi Genişleme Sanayi Alanı" ve "Nizip Küçük Sanayi Sitesi Sanayi Alanı", Oğuzeli ilçesindeki alanlar, "Oğuzeli Organize Sanayi Bölgesi Genişleme Sanayi Alanı", Oğuzeli ile Şahinbey ilçeleri sınırları içindeki alanlar "Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Genişleme Sanayi Alanı", Araban ilçesindeki alanlar "Araban Sanayi Alanı", söz konusu ilçedeki Fevzi Çakmak ve Yeni Altıntaş mahallelerindeki alanlar da "Sanayi Alanı" olarak belirlendi.

Ayrıca, Hatay'ın Belen ilçesindeki alan "Belen Küçük Sanayi Alanı", İskenderun ilçesinin Bitişik mahallesindeki alan "Sanayi alanı", Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki alan "Elbistan Çiçek Mahallesi Sanayi Alanı", Dulkadiroğlu İlçesinin Denizli mahallesindeki alan ise "Sanayi alanı" olarak tespit edildi.

Söz konusu düzenlemeler, "Olağanüstü Hal Kapsamında Sanayi İşyerlerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararnamesi" gereğince yapıldı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1489,76 0,98%
  • ALTIN ONS 1962,91 0,1%
  • BIST 100 5692,16 1,17%
  • DOLAR/TURK LIRASI 23,6061 -0,1856%
  • EURO/TURK LIRASI 25,4176 1,058%
  • EURO/USD 1,0768 0,1679%
  • INGILIZ STERLINI 1,25643 -0,08469%
  • JAPON YENI 139,361 -0,006%
  • KANADA DOLARI 1,33283 -0,28579%
  • RUS RUBLESI 83,322 0,7217%
Günün En Çok Okunanları
14 yaşında 2 şirket yönetirken lise ve üniversiteyi bitirdi
Sakarya'da üretiliyor: Almanya ve Hollanda'ya ihraç edilmeye başlandı
Sakarya'da üretiliyor: Almanya ve Hollanda'ya ihraç edilmeye başlandı
Yeni nesil Doblo Türkiye'de satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri...
Yeni nesil Doblo Türkiye'de satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri...
BioNTech'e 'yan etki' davasında ilk duruşma: Aşıyla ilgili iddia ne?
BioNTech'e 'yan etki' davasında ilk duruşma: Aşıyla ilgili iddia ne?
Kupa sahibini İstanbul'da buldu
Kupa sahibini İstanbul'da buldu
Geçen ay en çok gayrimenkul satışı yapılan 5 il
Geçen ay en çok gayrimenkul satışı yapılan 5 il
'O kupayı çok istiyorum' demişti: İlkay Gündoğan tarihe geçti
'O kupayı çok istiyorum' demişti: İlkay Gündoğan tarihe geçti
Portföylerde yaz sonuna kadar ne öneriliyor?
GERİ
İLERİ
14 yaşında 2 şirket yönetirken lise ve üniversiteyi bitirdi
Sakarya'da üretiliyor: Almanya ve Hollanda'ya ihraç edilmeye başlandı
Yeni nesil Doblo Türkiye'de satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri...
BioNTech'e 'yan etki' davasında ilk duruşma: Aşıyla ilgili iddia ne?
Kupa sahibini İstanbul'da buldu
Sakarya'da üretiliyor: Almanya ve Hollanda'ya ihraç edilmeye başlandı
Yeni nesil Doblo Türkiye'de satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri...
BioNTech'e 'yan etki' davasında ilk duruşma: Aşıyla ilgili iddia ne?
Kupa sahibini İstanbul'da buldu
Geçen ay en çok gayrimenkul satışı yapılan 5 il
Yeni nesil Doblo Türkiye'de satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri...
BioNTech'e 'yan etki' davasında ilk duruşma: Aşıyla ilgili iddia ne?
Kupa sahibini İstanbul'da buldu
Geçen ay en çok gayrimenkul satışı yapılan 5 il
'O kupayı çok istiyorum' demişti: İlkay Gündoğan tarihe geçti
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL