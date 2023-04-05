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Depremden etkilenen iller Cazibe Merkezleri Programı kapsamına alındı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller, Cazibe Merkezleri Programı kapsamına dahil edilerken buralardaki yatırımlar en üst teşviklerden yararlanabilecek.

05 Nisan 2023 | 13:13
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Depremden etkilenen iller Cazibe Merkezleri Programı kapsamına alındı

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen Adıyaman, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Sivas'ın hasar gören ilçelerinde gerçekleştirilecek asgari 1 milyon 500 bin liralık yatırımlar, 6. Bölge teşviklerinden faydalanabilecek. Böylelikle bu iller Cazibe Merkezleri Programı kapsamına alınmış oldu.

Bu illerde yapılacak yatırımlar, için faiz veya kar payı desteği, sabit yatırım tutarının yüzde 10'unu aşmamak kaydıyla 30 milyon lirayı geçemeyecek. Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce kullanılan, faiz veya kar payı desteğinden yararlanan krediler ve finansal kiralama borçlanmaları için, belirtilen sınırlar aşılmamak kaydıyla, uygulanan faiz veya kar payı desteği puanında değişiklik yapılmadan destek süresi sonuna kadar uygulama yapılacak.

Desteklerden, deprem nedeniyle hasar gören yatırımların yerine konulması amacıyla yapılacak yatırımlar, yatırım süresi devam eden ve tamamlama vizesi yapılm

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