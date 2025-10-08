Depremden kurtardığı bir avuç böcek yumurtası tescil getirdi

Emel Duman, AA muhabirine, çocukluğunda hatırladığı "Hatay sarısı" ipek böceklerini 12 yıl önce köy köy gezerek yaşlı bir adamdan temin ettiğini söyledi. Böceklere bakabilmek için evinin alt katını laboratuvara dönüştürdüğünü dile getiren Duman, şöyle konuştu: "Depreme kadar çok iyi ilerledik, bol yumurtamız olmuştu. Ne yazık ki 6 Şubat'ta deprem oldu. 20 Şubat'ta gidip baktığımda hepsinin yumurtadan çıktığını ve soğuktan öldüğünü gördüm. Tabii çok ağladım. O anda ağlayacak çok şeyimiz vardı ama yumurtalara da çok ağladım çünkü çok emek etmiştik. Ben 'bitti' diye düşünürken aklıma dolapta sakladıklarım geldi. Çok az miktar yumurtayla yeniden başladık."