Günün rekortmeni 'Torlak'... İşte satış fiyatı

TİGEM'in 15 baş safkan elit Arap koşu tayı müzayedesi, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapıldı.

Hibrit olarak gerçekleştirilen ihalede 14 tay satıldı, 1 tay alıcı bulamadı.

Hayvanlardan "Torlak" isimli Arap tayı, 5 milyon 250 bin lira bedelle satıldı. Bu tayı 5 milyon 100 bin lirayla "Hürkal" isimli tay takip etti. En düşük bedelle satılan tay ise 1 milyon 300 bin lirayla "Yalnızede" oldu.

Bugün gerçekleştirilen satışta toplam hasılat 45 milyon 700 bin lira oldu.

"Bazı ihalelerde hasılatın yüzde 50'sinden fazlası online satışlardan oluştu"



TİGEM Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bülbül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2024'te tay satışları ve yetiştiricilik primlerinden yaklaşık 300 milyon lira gelir elde edildiğini belirterek, "Bizim için her başarı, her gerçekleştirilmiş hedef yeni bir eşik. Bu sene onun da üstüne çıkmayı planlıyoruz. 400-500 milyon lira gibi bir hedefimiz var. Şu anda da çok iyi gidiyor." dedi.

Bugünkü ihalede 45 milyon 700 bin lira hasılat elde edildiğini dile getiren Bülbül, "5 milyon 250 bin liraya da satılan bir tayımız oldu. Sultansuyu Tarım İşletmesinin ihalesi de iki hafta sonra burada olacak, onunla da sezonu kapatmış olacağız." diye konuştu.

Bülbül, ihalenin bu yıl içindeki en yüksek ortalama gelir elde edilen satış olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"İkinci önemi de bu sene yürürlüğe aldığımız hibrit satış modeli var. Bunu yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Öz kaynaklarımızla TİGEM bünyesinde geliştirdiğimiz bir sistem bu. Bu sistemin de yavaş yavaş oturduğunu görüyoruz. Burası bir festival havasında, yıllardır aynı şekilde yapılan bir müzayede. Buradaki atmosferi de korumak istiyoruz. Diğer taraftan teknolojinin geldiği noktayı da bu işlere yansıtmak istiyoruz. İnsanlar fiziksel zaman açısından çeşitli kısıtlarla buraya gelmek istemeyebilirler. Bu sistemle katılımlarını sağlıyoruz.

Canlı yayından da takip edebiliyorlar. Bu sistemin de oturduğunu görüyoruz. Bazı ihalelerde hasılatın yüzde 50'sinden fazlası direkt online satışlardan sağladığımız gelirlerden oluştu. Bu ihalede de bir önceki ihalede de oldukça büyük bir bölüm yine online katılımcılar tarafından alınan taylardan gerçekleşmiş oldu."