Futbolda bir ilk: Milyarder olan ilk oyuncu belli oldu

Bloomberg'in haberine göre, Ronaldo'nun serveti, Suudi Arabistan takımı Al-Nassr ile 400 milyon doları aşan sözleşmesi ve Nike ve Armani gibi markalarla yaptığı sponsorluk anlaşmalarıyla yükseldi.

Ronaldo'nun servetinde en büyük payı futbolculuk kariyerinde aldığı maaşlar oluşturuyor. Bu dilimde en büyük pay sahibi de kariyerinin sonlarında gittiği Suudi Arabistan takımı Al-Nassr'a ait.

Maaşlarının yanında Ronaldo'nun ciddi düzeyde sponsorluk geliri de bulunuyor. Ronaldo'nun Nike ve Armani gibi önemli markalarla anlaşması bulunuyor. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Cristiano Ronaldo’nun net serveti 1,4 milyar dolar.

Servetinin büyük kısmını maaşlarından elde etti

Ronaldo'nun 2002 ile 2023 yılları arasında 550 milyon doların üzerinde maaş geliri elde ettiği ifade edilirken sponsorluk anlaşmalarıyla da 175 milyon doların üzerinde bir katkı sağladığı belirtildi.