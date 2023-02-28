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  • Depremler nedeniyle vergi, resim ve harç istisnası süreleri uzatıldı

Depremler nedeniyle vergi, resim ve harç istisnası süreleri uzatıldı

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle, vergi, resim, harç istisna belgeleri ve belgesiz ihracat kredilerinin istisnadan yararlanma sürelerinin yıl sonuna kadar uzatılması kararlaştırıldı.

28 Şubat 2023 | 12:14
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Depremler nedeniyle vergi, resim ve harç istisnası süreleri uzatıldı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sebebiyle, merkezi veya üretim tesisleri Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya'da yerleşik olan ve vergi, resim, harç istisna belgesinin/belgesiz ihracat kredisinin istisnadan yararlanma süreleri 31 Aralık 2023'ten önce sona eren firmaların bugünden önce düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış vergi, resim, harç istisnası belgelerinin ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kullanılmış belgesiz ihracat kredilerinin istisnadan yararlanma sürelerinin uzatılması uygun bulundu.

Söz konusu süreler, elektronik ortamda düzenlenen vergi, resim, harç istisnası belgeleri için Bakanlık, belgesiz ihracat kredileri için ilgili banka tarafından resen, fiziksel ortamda düzenlenen vergi, resim, harç istisnası belgeleri için firmaların Bakanlığa müracaatları üzerine Bakanlık tarafından ilave süre verilmek suretiyle 31 Aralık 2023'e kadar (bu tarih dahil) uzatıldı.

Ayrıca, merkezi veya üretim tesisleri Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya'da olmamakla beraber, istisnaya konu faaliyeti anılan illerde gerçekleştirdiğini tevsik eden vergi, resim, harç istisnası belgesi sahibi firmalar 31 Aralık 2023'e kadar Bakanlığa müracaatta bulunmaları ve diğer koşulları karşılamaları kaydıyla tebliğle belirlenen belirtilen ek süre imkanından faydalanabilecek.

 

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