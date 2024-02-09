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Detaylar netleşti: 150 bin TL evlilik kredi başvuruları ne zaman başlayacak? Şartlar neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, pilot olarak deprem bölgesinden başlanacak Aile ve Gençlik Fonu için başvuru tarihini ve şartlarını açıkladı. İşte evleneceklere faizsiz 150 bin TL kredinin detayları...

09 Şubat 2024 | 13:18
Son Güncellenme: 09 Şubat 2024 | 13:21
Detaylar netleşti: 150 bin TL evlilik kredi başvuruları ne zaman başlayacak? Şartlar neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Türkiye'nin onur konuğu olduğu, Çok Boyutlu Sosyal Kalkınma İçin Arap Forumu dolayısıyla geldiği Katar'ın başkenti Doha'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulunarak, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

1 EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Aile ve Gençlik Fonu'na başvuruların başlayacağına yönelik açıklaması hatırlatılarak, müracaat için şartların sorulması üzerine Bakan Göktaş, başvuruların 15 Şubat'tan itibaren alınmaya başlanacağını belirtti.

2 PİLOT UYGULAMA DEPREM BÖLGESİNDE BAŞLAYACAK

PİLOT UYGULAMA DEPREM BÖLGESİNDE BAŞLAYACAK Başvuru için Bakanlığın "aile.gov.tr" internet sitesini işaret eden Bakan Göktaş, şu bilgileri verdi: "Aile ve Gençlik Fonu'nda pilot bölge olarak deprem bölgesini belirledik. Deprem bölgesi için şartları özellikle esnettik, farklı tutuyoruz. Gençlerimizin hem evlilik hayallerine hem de farklı projelerine destek olmayı hedefledik. Aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız. Gençlerimiz bu destekle aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek. İlerleyen süreçte ise programı tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız."

3 EVLİLİK KREDİSİ ÖDEME KOŞULLARI

EVLİLİK KREDİSİ ÖDEME KOŞULLARI Göktaş, programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacağını belirterek, "Fonda biriken parayla orantılı şekilde süreci yürüteceğiz." dedi.

4 EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI Başvuru şartlarının sorulması üzerine Göktaş, "Programdan yararlanmak isteyenlerin Bakanlığımızın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanmaları ve evlenmelerinin ardından sunulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmeleri gerekiyor" karşılığını verdi. Başvuru için gerekli diğer şartların da yakın zamanda açıklanacağını belirten Göktaş, "Bu fonla Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacak, onların hizmetine sunacağız." dedi.
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