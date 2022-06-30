Deutsche Bank analistleri Bitcoin’in yıl sonuna kadar 28 bin dolara yükselmesini bekliyor.

Deutsche Bank analistlerine göre ABD hisse senedi piyasalarına yüksek korelasyonla hareket eden bitcoin yıl sonunda 28 bin dolara yükselebilir.

En büyük kripto para birimi 2022’de faiz artışları ve enflasyon endişelerinin risk iştahını azaltmasıyla 2022’de yüzde 50’den fazla değer kaybetti.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, Marion Laboure ve Galina Pozdnyakova öncülüğündeki analistler yüzde 30’un üzerinde ralli bekliyor.

Banka analistleri, bitcoin’in gittikçe artan biçimde teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 ve S&P 500 endekslerine korelasyonla hareket ettiğini, S&P 500’ün yıl sonuna kadar Ocak ayındaki seviyelerine gelebileceğini ve Bitcoin’in de bu hareketi takip edeceğini öngördü.

11 yılın en büyük çeyreklik düşüşü

Bitcoin Merkez Bankalarının şahin tutumuyla bu yılın ilk 3 ayında yüzde 56 gerileyerek 2011’in üçüncü çeyreğinden beri en büyük çeyreklik düşüşü kaydetti.

Kripto para birimi bugün de yüzde 1 düşüşle 20 bin doların altında işlem görüyor.