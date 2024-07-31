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Dış açık haziranda yüzde 10,8 yükseldi

Haziran ayında ihracat %8,3, ithalat %4,4 azaldı. Dış ticaret açığı ise bir önceki yılın aynı ayına göre %10,8 artarak 5 milyar 298 milyon dolardan, 5 milyar 871 milyon dolara yükseldi.

31 Temmuz 2024 | 10:10
Son Güncellenme: 31 Temmuz 2024 | 10:38
Dış açık haziranda yüzde 10,8 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan haziran ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi kapsamında ihracat, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,3 azalışla 19 milyar 49 milyon dolar, ithalat ise yüzde 4,4 düşüşle 24 milyar 920 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 artışla 5 milyar 871 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, Haziran 2023'te yüzde 79,7 iken geçen ay yüzde 76,4'e geriledi.

Ocak-haziran döneminde dış ticaret açığı yüzde 30,5 azaldı

Ocak-haziran döneminde ise ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artışla 126 milyar 278 milyon dolar, ithalat ise yüzde 8,4 azalarak 168 milyar 869 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-haziran döneminde dış ticaret açığı yüzde 30,5 azalışla 61 milyar 325 milyon dolardan 42 milyar 591 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Haziran 2023 döneminde yüzde 66,8 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 74,8'e yükseldi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, haziranda yüzde 9,4 azalarak 19 milyar 404 milyon dolardan 17 milyar 584 milyon dolara geriledi. Haziranda enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 2,7 azalarak 19 milyar 853 milyon dolardan 19 milyar 308 milyon dolara düştü.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı haziranda 1 milyar 725 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 6 azalarak 36 milyar 892 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 91,1 olarak belirlendi.

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