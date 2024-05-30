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Dış ticaret açığı nisanda yüzde 13 yükseldi

Türkiye'nin ihracatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 artarak 19 milyar 254 milyon dolar, ithalatı yüzde 4 yükselişle 29 milyar 117 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı, 9 milyar 863 milyon dolara çıktı.

30 Mayıs 2024 | 10:34
Dış ticaret açığı nisanda yüzde 13 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan nisan ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi kapsamında ihracat, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,1 yükselerek 19 milyar 254 milyon dolar, ithalat ise yüzde 4 artışla 29 milyar 117 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,9 yükselişle 9 milyar 863 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, Nisan 2023'te yüzde 68,8 iken geçen ay yüzde 66,1'e geriledi.

Ocak-nisan döneminde dış ticaret açığı yüzde 30,5 azaldı

Ocak-nisan döneminde ise ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artışla 82 milyar 839 milyon dolar, ithalat yüzde 9 azalarak 113 milyar 81 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-nisan döneminde dış ticaret açığı yüzde 30,5 azalışla 43 milyar 539 milyon dolardan 30 milyar 243 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Nisan 2023 döneminde yüzde 64,9 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 73,3'e yükseldi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, nisanda yüzde 3,9 azalarak 17 milyar 985 milyon dolardan 17 milyar 291 milyon dolara geriledi. Nisanda enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat, yüzde 2,3 yükselişle 21 milyar 855 milyon dolardan 22 milyar 354 milyon dolara ulaştı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı nisanda 5 milyar 62 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 0,5 azalışla 39 milyar 645 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 77,4 olarak belirlendi.

 

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