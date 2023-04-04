Dış ticaret açığında yeni rekor

Ticaret Bakanlığının mart ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

Bültende yer alan dış ticaret verileri, GTS esas alınarak hazırlandı.

GTS'ye göre ihracat, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artarak 23 milyar 596 milyon dolara çıktı. Böylece tüm zamanların aylık ihracat rekoruna ulaşıldı.

İthalat, martta yüzde 4,2 yükselişle 32 milyar 169 milyon dolar oldu.

Geçen ay dış ticaret hacmi yüzde 4,3 artışla 55 milyar 766 milyon dolara çıktı. Dış ticaret açığı ise bu dönemde yüzde 3,7 artışla 8 milyar 573 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, martta yıllık bazda 0,1 puan artarak yüzde 73,4, enerji verileri hariç tutulduğunda ise 9,3 puan gerileyerek yüzde 85,4 olarak hesaplandı.

Ürün, ülke ve ülke gruplarına göre ihracat

Geçen ay en çok ihracat yüzde 2,5 azalış ve 11 milyar 888 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 10,1 artış ve 8 milyar 489 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 10,9 yükseliş ve 2 milyar 817 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Söz konusu ayda en fazla ihracat yapılan ülke 2 milyar 6 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 382 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 190 milyon dolarla İtalya geldi.

İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 47,5 oldu.

Martta en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 9 milyar 765 milyon dolarla Avrupa Birliği, 4 milyar 210 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri, 3 milyar 713 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak kayıtlara geçti.

Anılan ayda sektörlere göre ihracatın payı, yüzde 94,9 ile imalat sanayisi (22 milyar 396 milyon dolar), yüzde 3,3 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık (781 milyon dolar), yüzde 1,3 madencilik ve taş ocakçılığı (297 milyon dolar) oldu.

İthalat verileri

Geçen ay en çok ithalat yüzde 7 azalış ve 23 milyar 479 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu, yüzde 46,8 artış ve 4 milyar 773 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları", yüzde 65,3 artış ve 3 milyar 890 milyon dolarla "tüketim malları" izledi.

Martta en fazla ithalat yapılan ülkeler, 3 milyar 998 milyon dolarla Rusya, 3 milyar 787 milyon dolarla Çin ve 2 milyar 695 milyon dolarla Almanya oldu.

İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 56,3 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 10 milyar 123 milyon dolarla diğer Avrupa Birliği, 7 milyar 953 milyon dolarla Asya ülkeleri ve 6 milyar 876 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri hesaplandı.

Sektörlere göre ithalatın payı, yüzde 79,1 ile imalat sanayisi (25 milyar 454 milyon dolar), yüzde 12,8 ile madencilik ve taş ocakçılığı (4 milyar 130 milyon dolar), yüzde 4,3 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık (1 milyar 383 milyon dolar) olarak belirlendi.

Ocak-mart dönemi

GTS kapsamında ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 2,5 artarak 61 milyar 588 milyon dolar, ithalat yüzde 11,4 artarak 96 milyar 489 milyon dolar oldu. Bu dönemde dış ticaret hacmi ise yüzde 7,8 yükselerek 158 milyar 77 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı ise yüzde 31,5 artışla 34 milyar 902 milyon doları buldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 63,8 olarak hesaplandı.