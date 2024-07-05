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Dışişleri Bakanlığı'ndan Melih Demiral açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, UEFA tarafından A Milli Futbol Takımı oyuncusu Merih Demiral'a iki maç müsabakalardan men cezası verilmesinin esefle karşılandığını bildirdi.

05 Temmuz 2024 | 16:42
Dışişleri Bakanlığı'ndan Melih Demiral açıklaması

Bakanlıktan milli futbolcu Demiral'a verilen cezaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: 
"UEFA tarafından A Milli Futbol Takımı oyuncumuz Merih Demiral’a iki maç müsabakalardan men cezası verilmesini esefle karşılıyoruz. Uluslararası spor karşılaşmaları, toplumları ve ülkeleri birbirine yakınlaştırmak için tertip edilmektedir. Yurt içinde ve dışındaki tüm vatandaşlarımızda derin bir hayal kırıklığı yaratan bu karar, bazı Avrupa ülkelerinde yabancılara karşı ön yargılı davranma eğiliminin giderek arttığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirmiştir."

NE OLMUŞTU?

UEFA Disiplin Kurulu, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki bozkurt hareketi nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi.


 

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SPK bülteninden: 1 bedelsiz onayı var
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