Dolar bugün ne kadar? 24 Kasım canlı dolar- euro rakamları

DOLAR BUGÜN NE KADAR? (24 Kasım)







Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,63 seviyelerinde işlem görüyor.



Dün, 18,60-18,63 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 18,6191'den tamamladı.



Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 18,6310'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 19,4420'den, sterlin/TL yüzde 0,4 yükselişle 22,5490'dan satılıyor.



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Düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 105,7 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 artışla 1,0430'dan işlem görüyor.



Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarındaki faiz artırım hızının yavaşlatılmasına ilişkin güçlü sinyallerin doları diğer para birimleri karşısında baskıladığını belirterek, bugün yurt içi piyasalarda gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildiğini söyledi.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında 50 baz puan faiz artışına gitmesine kesin gözüyle bakılırken, 75 baz puan faiz artırım ihtimali oldukça zayıflamış görünüyor.



AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler TCMB'nin faiz indirimlerine devam edeceğini öngörüyor. Ekonomistlerin çoğunluğu politika faizinin 150 baz puan düşürülerek yüzde 9'a çekileceğini tahmin ediyor.



Bugün TCMB'nin faiz kararının yanı sıra Almanya'da Ifo iş dünyası endekslerinin takip edileceğini, ABD piyaslarının ise resmi tatil nedeniyle kapalı olacağını aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105'in destek, 107'nin direnç konumuna geldiğini bildirdi.



Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,63 seviyelerinde işlem görüyor.Dün, 18,60-18,63 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 18,6191'den tamamladı.Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 18,6310'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 19,4420'den, sterlin/TL yüzde 0,4 yükselişle 22,5490'dan satılıyor.Düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 105,7 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 artışla 1,0430'dan işlem görüyor.Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarındaki faiz artırım hızının yavaşlatılmasına ilişkin güçlü sinyallerin doları diğer para birimleri karşısında baskıladığını belirterek, bugün yurt içi piyasalarda gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildiğini söyledi.Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında 50 baz puan faiz artışına gitmesine kesin gözüyle bakılırken, 75 baz puan faiz artırım ihtimali oldukça zayıflamış görünüyor.AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler TCMB'nin faiz indirimlerine devam edeceğini öngörüyor. Ekonomistlerin çoğunluğu politika faizinin 150 baz puan düşürülerek yüzde 9'a çekileceğini tahmin ediyor.Bugün TCMB'nin faiz kararının yanı sıra Almanya'da Ifo iş dünyası endekslerinin takip edileceğini, ABD piyaslarının ise resmi tatil nedeniyle kapalı olacağını aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105'in destek, 107'nin direnç konumuna geldiğini bildirdi.



DÖVİZ HAKKINDA

Döviz kuru; herhangi bir ülkenin para biriminin diğer ülkelerin para birimleri karşısındaki değerini gösteren katsayı olarak ifade edilir. Ülkeler arası ticarette kullanılan ve en fazla tercih edilen yatırım araçlarından biri olan döviz ile yapılacak olan işlemlerde alış kuru ve satış kuru olmak üzere iki seçenek bulunur.Merkez Bankası’nın müdahalede bulunmadığı, kurun serbest bir şekilde dalgalandığı sisteme verilen isimdir.Merkez Bankası’nın döviz kurunun dengede olması için müdahalede bulunduğu sistemdir.Merkez Bankası’nın döviz kurundaki dalgalanmayı kontrol etmeye yönelik faaliyet gösterdiği döviz kuru sistemine verilen isimdir.Yabancı para birimlerinin ulusal para birimi karşısındaki değerine verilen isimdir. 1 ABD dolarının başka birimden yabancı para birimine eşitliğini belirten döviz kuru çeşididir.Nominal kurun enflasyon oranı kapsamında düzenlenmesi ile beraber reel kur elde edilir. Bu sebeple nominal kurun değeri de doğrudan reel kur ile ilişkilidir. Reel kurun artması durumunda, USD/TL paritesindeki TL kısmı değer kaybeder.Yabancı para birimlerinin başka bir yabancı para birimi cinsinden olan kur değerine verilen isimdir. Örneğin; kişi elindeki mevcut dolar ile Euro almak istediğinde, çapraz kur mevzu bahis olur.İki yabancı döviz kurunun birbirleri ile ortalamasının hesaplanması ile efektif kur bulunur. Çapraz kurda işlem yapmadan önce para biriminin değerinin öğrenilmesi gerekir. Örneğin; işlem yapılacak olan döviz çeşitleri dolar ve Euro ise 1 doların ve 1 Euro’nun ne kadar olduğunun bilinmesi gerekir.Ülkenin iktisadi işlemlerinin kaydına verilen isimdir. Ödemelerdeki dengesizlikler aktif döviz kuru politikaları uygulanarak ortadan kaldırılabilir. Döviz fiyatlarının değişmesi, arz ve talep dengesini değiştirmektedir. Arz ve taleplerdeki farklılıklar da alacaklılar ve borçlular üzerinde etkili olur.Ülkenin gelir ortalaması diğer ülkelerden daha fazla olduğunda; her döviz kuru için ülkenin ithalatında da yükselme olur. Arz değişmemekle beraber kur yükselir ve bu da ülkenin para biriminin değer kaybetmesine neden olur. Gelir düzeyi artan insanların istekleri ve zevkleri daha farklı olmaya başlayacağı için ithal mallara ilgi artar. Bu da denge kurunu değiştirmekle beraber döviz talebinin artmasına da sebep olur.Ülkede enflasyonun yüksek olması, ülkenin ürettiği ürünlerin yurtdışına göre daha pahalı olmasına neden olur. Dolayısıyla ithal mallara olan talep artar ve ülkenin parası da değer kaybeder. Enflasyon ve paranın değeri ters orantılıdır.Reel faiz oranı düştüğünde ülkenin para birimi değer kaybeder ve reel faiz oranı yükseldiğinde de para birimi değer kazanır.Kısa vadede döviz kuru üzerindeki değişikliğin en önemli etkenlerinden biri sermaye hareketlilikleridir.