ARA
Bist 100
7948,6
-0,76%
Bist 100
Dolar/TL
28,8561
-0,2602%
Dolar/TL
Euro/TL
31,5359
-0,7537%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0909
-0,5833%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1891,49
-0,54%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Dolar bugün ne kadar? 28 Kasım canlı dolar-euro rakamları

Dolar bugün ne kadar? 28 Kasım canlı dolar-euro rakamları

Dolar kuru özellikle son dönemde yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. “Bugün dolar ne kadar oldu, euro ve sterlin ne kadar ve kaç TL?” sorularına yanıt aranıyor. İşte 28 Kasım 2023 canlı dolar fiyatları ve döviz kurlarında son durum..

28 Kasım 2023 | 09:19
Son Güncellenme: 28 Kasım 2023 | 09:29
0
Dolar bugün ne kadar? 28 Kasım canlı dolar-euro rakamları

İstanbul serbest piyasada dolar 28,9330 liradan, avro 31,6820 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 28,9310 liradan alınan dolar, 28,9330 liradan satılıyor. 31,6800 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 31,6820 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 28,9100 lira, avronun satış fiyatı ise 31,6010 lira olmuştu.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

DÖVİZ HAKKINDA

Döviz kuru nedir?

Döviz kuru; herhangi bir ülkenin para biriminin diğer ülkelerin para birimleri karşısındaki değerini gösteren katsayı olarak ifade edilir. Ülkeler arası ticarette kullanılan ve en fazla tercih edilen yatırım araçlarından biri olan döviz ile yapılacak olan işlemlerde alış kuru ve satış kuru olmak üzere iki seçenek bulunur.

Türkiye’de kaç adet döviz kuru sistemi vardır?

Esnek piyasa döviz kuru:

Merkez Bankası’nın müdahalede bulunmadığı, kurun serbest bir şekilde dalgalandığı sisteme verilen isimdir.

Sabit kur sistemi:

Merkez Bankası’nın döviz kurunun dengede olması için müdahalede bulunduğu sistemdir.

Denetimli kur sistemi:

Merkez Bankası’nın döviz kurundaki dalgalanmayı kontrol etmeye yönelik faaliyet gösterdiği döviz kuru sistemine verilen isimdir.

Döviz kuru türleri nelerdir?

Nominal kur:

Yabancı para birimlerinin ulusal para birimi karşısındaki değerine verilen isimdir. 1 ABD dolarının başka birimden yabancı para birimine eşitliğini belirten döviz kuru çeşididir.

Reel kur:

Nominal kurun enflasyon oranı kapsamında düzenlenmesi ile beraber reel kur elde edilir. Bu sebeple nominal kurun değeri de doğrudan reel kur ile ilişkilidir. Reel kurun artması durumunda, USD/TL paritesindeki TL kısmı değer kaybeder.

Çapraz kur:

Yabancı para birimlerinin başka bir yabancı para birimi cinsinden olan kur değerine verilen isimdir. Örneğin; kişi elindeki mevcut dolar ile Euro almak istediğinde, çapraz kur mevzu bahis olur.

Efektif kur:

İki yabancı döviz kurunun birbirleri ile ortalamasının hesaplanması ile efektif kur bulunur. Çapraz kurda işlem yapmadan önce para biriminin değerinin öğrenilmesi gerekir. Örneğin; işlem yapılacak olan döviz çeşitleri dolar ve Euro ise 1 doların ve 1 Euro’nun ne kadar olduğunun bilinmesi gerekir.

Döviz kurunun değişmesi üzerinde etkili olan faktörler nelerdir?

Ödemeler dengesi:

Ülkenin iktisadi işlemlerinin kaydına verilen isimdir. Ödemelerdeki dengesizlikler aktif döviz kuru politikaları uygulanarak ortadan kaldırılabilir. Döviz fiyatlarının değişmesi, arz ve talep dengesini değiştirmektedir. Arz ve taleplerdeki farklılıklar da alacaklılar ve borçlular üzerinde etkili olur.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1891,49 -0,54%
  • ALTIN ONS 2038,8 -0,29%
  • BIST 100 7948,6 -0,76%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,8561 -0,2602%
  • EURO/TURK LIRASI 31,5359 -0,7537%
  • EURO/USD 1,0909 -0,5833%
  • INGILIZ STERLINI 1,26467 -0,3632%
  • JAPON YENI 147,821 0,353%
  • KANADA DOLARI 1,35758 -0,13572%
  • RUS RUBLESI 89,8 1,2401%
Günün En Çok Okunanları
Yatırım efsanesi deniyordu: Ünlü milyarder yaşamını yitirdi
Faizsiz evlilik kredisi yürürlüğe girdi: Başvuru şartları ne? Geri ödemeler nasıl yapılacak?
Faizsiz evlilik kredisi yürürlüğe girdi: Başvuru şartları ne? Geri ödemeler nasıl yapılacak?
Otomobil alacaklar dikkat! İkinci el araçta zam uyarısı
Otomobil alacaklar dikkat! İkinci el araçta zam uyarısı
65 yıllık dev şirketin adı değişti
65 yıllık dev şirketin adı değişti
Netflix'te zirveye çıkan Türk filmi: 13 ülkede 1'nci sırada, 76 ülkede ilk 10'da
Netflix'te zirveye çıkan Türk filmi: 13 ülkede 1'nci sırada, 76 ülkede ilk 10'da
TÜPRAŞ'tan rüzgar enerjisi hamlesi
TÜPRAŞ'tan rüzgar enerjisi hamlesi
17 Türkiye büyüklüğünde, su-madenler var ve aslında kimseye ait değil: Dünyanın gözü burada
17 Türkiye büyüklüğünde, su-madenler var ve aslında kimseye ait değil: Dünyanın gözü burada
Ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi komisyonda kabul edildi
GERİ
İLERİ
Yatırım efsanesi deniyordu: Ünlü milyarder yaşamını yitirdi
Faizsiz evlilik kredisi yürürlüğe girdi: Başvuru şartları ne? Geri ödemeler nasıl yapılacak?
Otomobil alacaklar dikkat! İkinci el araçta zam uyarısı
65 yıllık dev şirketin adı değişti
Netflix'te zirveye çıkan Türk filmi: 13 ülkede 1'nci sırada, 76 ülkede ilk 10'da
Faizsiz evlilik kredisi yürürlüğe girdi: Başvuru şartları ne? Geri ödemeler nasıl yapılacak?
Otomobil alacaklar dikkat! İkinci el araçta zam uyarısı
65 yıllık dev şirketin adı değişti
Netflix'te zirveye çıkan Türk filmi: 13 ülkede 1'nci sırada, 76 ülkede ilk 10'da
TÜPRAŞ'tan rüzgar enerjisi hamlesi
Otomobil alacaklar dikkat! İkinci el araçta zam uyarısı
65 yıllık dev şirketin adı değişti
Netflix'te zirveye çıkan Türk filmi: 13 ülkede 1'nci sırada, 76 ülkede ilk 10'da
TÜPRAŞ'tan rüzgar enerjisi hamlesi
17 Türkiye büyüklüğünde, su-madenler var ve aslında kimseye ait değil: Dünyanın gözü burada
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL