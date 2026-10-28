Ticaret Bakanlığından Kasım ayı indirimleri için sıkı denetim: Cezalar 40 milyon lirayı bulabilecek

Bu doğrultuda, indirimli satış reklamlarında tüketicilerin doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesinin, indirim oranlarının gerçeği yansıtmasının ve kampanya koşullarının açıkça belirtilmesinin büyük önem taşıdığına işaret edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Özellikle gerçekte var olmayan indirimlerin reklamının yapılması, mal satışına ilişkin reklamlarda indirim öncesi fiyat belirlenirken indirim başlangıç tarihinden önceki 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınmaması, indirimli satış kampanyalarının başlangıç ve bitiş tarihlerine yer verilmemesi, 'yüzde 70 + yüzde 10 + yüzde 5' gibi birden fazla indirim oranının birlikte belirtilmesi suretiyle tüketicilerin nihai indirim oranı konusunda yanıltılması, sadakat programları ve koşullu satış uygulamalarına ilişkin kampanya iletişimlerinde indirimli satış reklamlarına yönelik kurallara uyulmaması, reklamlarda sunulan ana vaat ile bu vaadin istisnaları arasında uyumsuzluk bulunması, tüketicilerin kararlarını etkileyebilecek istisnai koşulların gizlenmesi veya bu bilgilere güçlükle erişilebilecek şekilde yer verilmesi, tüketicilerin ekonomik çıkarlarını zedeleyebilecek uygulamalar arasında yer almaktadır. Bakanlığımız, bu ve benzeri mevzuata aykırı uygulamalara karşı denetimlerini sürdürerek tüketicilerin yanıltılmasına ve haksız ticari uygulamalara geçit vermemektedir."