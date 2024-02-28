ARA
Bist 100
9179,48
-1,66%
Bist 100
Dolar/TL
31,1432
0,121%
Dolar/TL
Euro/TL
33,816
0,0573%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0846
-0,059%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2032,59
0%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • TL ile ödeme yapma zorunluluğu esnetildi... İşte dövizle ödeme yapma istisnaları

TL ile ödeme yapma zorunluluğu esnetildi... İşte dövizle ödeme yapma istisnaları

Taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde ödeme yükümlülüklerinin Türk lirasıyla yapılması ve kabul edilmesi zorunluluğuna bazı istisnalar getirildi.

28 Şubat 2024 | 09:28
Son Güncellenme: 28 Şubat 2024 | 10:51
TL ile ödeme yapma zorunluluğu esnetildi... İşte dövizle ödeme yapma istisnaları

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile dövizle ödeme yasağı 6 yıl sonra bazı alanlar için kaldırıldı. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri taşıt satış sözleşmeleri dışındaki menkul satış sözleşmelerinde, sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin Türk lirasıyla yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunluluğuna bazı istisnalar getirildi.

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, değişiklik, farklı sektörlerden gelen yoğun taleplerin ve uygulamada yaşanan sorunların değerlendirilmesi sonucunda yapıldı. Getirilen istisnalar, düzenlemenin amacını sekteye uğratmadan ve uygulamadaki yansıması göz önünde bulundurularak mevzuata dahil edildi.

​​​​​​​Buna göre, tebliğde sıralanan haller dışındaki ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi uygulaması sürecek.

Dövizle ödeme yapılabilecek durumlar ise şöyle sıralandı:

"- 19 Nisan 2022'den önce akdedilen menkul satış sözleşmelerinin ifası kapsamında bu tarih ve tebliğin yürürlük tarihi öncesinde dolaşıma giren döviz cinsinden kıymetli evrak kapsamındaki ödeme yükümlülükleri,

- Söz konusu tarihten önce düzenlenmiş faturalar kapsamındaki ödeme yükümlülükleri,

- Borsa İstanbul AŞ Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında döviz cinsinden gerçekleştirilen kıymetli maden ve kıymetli taş alım satım işlemleri ile bu işlemlerin takası kapsamındaki ödeme yükümlülükleri,

- 8 Aralık 2004 tarihli ilgili tebliğler kapsamında, aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak dış ticaret sermaye şirketleri veya sektörel dış ticaret şirketleri üzerinden gerçekleştirilecek ihracatlar ile 17 Ağustos 2022 tarihli Cumhurbaşkanı kararları kapsamındaki e-İhracat Konsorsiyumu statüsüne sahip şirketler üzerinden aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak gerçekleştirilecek ihracatlara yönelik menkul satış sözleşmeleri kapsamındaki ödeme yükümlülükleri,

- Gümrük beyannamesine tabi tutulan ihrakiye satış ve teslimi dahil 27 Ekim 1999 tarihli Gümrük Kanunu'ndaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı malların teslimine ilişkin akdedilen menkul satış sözleşmeleri kapsamındaki ödeme yükümlülükleri,

- Serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar ile dış ticaret işlemleri kapsamında yapılan menkul satış sözleşmesine konu malların teslimine ilişkin ödeme yükümlülükleri."

Tebliğin bazı maddeleri 21 Nisan 2022'den geçerli olmak üzere, diğer hükümleri ise bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2032,59 0%
  • ALTIN ONS 2030 -0,12%
  • BIST 100 9179,48 -1,66%
  • DOLAR/JAPON YENI 150,479 -0,136%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35262 0,14771%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,05 -0,8012%
  • DOLAR/TURK LIRASI 31,1432 0,121%
  • EURO/DOLAR 1,0846 -0,059%
  • EURO/TURK LIRASI 33,816 0,0573%
  • STERLIN/DOLAR 1,26833 -0,01261%
Günün En Çok Okunanları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
G-20: Küresel ekonomide yumuşak iniş ihtimali arttı
G-20: Küresel ekonomide yumuşak iniş ihtimali arttı
TL ile ödeme yapma zorunluluğu esnetildi... İşte dövizle ödeme yapma istisnaları
TL ile ödeme yapma zorunluluğu esnetildi... İşte dövizle ödeme yapma istisnaları
Yılın ilk dış ticaret verileri açıklandı
Yılın ilk dış ticaret verileri açıklandı
Martta İstanbul'a kar yağacak mı?
Martta İstanbul'a kar yağacak mı?
Erdemir temettü teklifini açıkladı
Erdemir temettü teklifini açıkladı
Borsa İstanbul'un yeni üyesi Pasifik Teknoloji'den 479 milyon TL'lik satın alma
Borsa İstanbul'un yeni üyesi Pasifik Teknoloji'den 479 milyon TL'lik satın alma
Borsada teknoloji endeksi tarihi zirveyi gördü: Değeri en fazla artan 3 şirket
GERİ
İLERİ
Dolar- euroda günün ilk rakamları
G-20: Küresel ekonomide yumuşak iniş ihtimali arttı
TL ile ödeme yapma zorunluluğu esnetildi... İşte dövizle ödeme yapma istisnaları
Yılın ilk dış ticaret verileri açıklandı
Martta İstanbul'a kar yağacak mı?
G-20: Küresel ekonomide yumuşak iniş ihtimali arttı
TL ile ödeme yapma zorunluluğu esnetildi... İşte dövizle ödeme yapma istisnaları
Yılın ilk dış ticaret verileri açıklandı
Martta İstanbul'a kar yağacak mı?
Erdemir temettü teklifini açıkladı
TL ile ödeme yapma zorunluluğu esnetildi... İşte dövizle ödeme yapma istisnaları
Yılın ilk dış ticaret verileri açıklandı
Martta İstanbul'a kar yağacak mı?
Erdemir temettü teklifini açıkladı
Borsa İstanbul'un yeni üyesi Pasifik Teknoloji'den 479 milyon TL'lik satın alma
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL