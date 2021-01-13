Dünya Sağlık Örgütü Bilim Şefi Soumya Swaminathan, kitle bağışıklığının 2021’de ulaşılmasını beklemediklerini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), aşıların uygulanmasına rağmen Covid-19 pandemisine karşı 2021’de kitle bağışıklığı gelişmesini beklemiyor.

DSÖ Bilim Şefi Dr Soumya Swaminathan, pazartesi günü yaptığı açıklamada Covid-19 aşılarının tüm dünyada 2021 yılında yaygın bir şekilde uygulanamayacağını vurgulayarak, “Aşılar en hassas grupları korumaya başlamış olsa da 2021 yılında kitle bağışıklığı ya da toplumda büyük çaplı bir bağışıklık beklemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Euronews’te yer alan habere göre, aşıların tüm ülkelere ulaşacağını söyleyen DSÖ Bilim Şefi, “Pandeminin sona ermesini sağlayacak kadar dozun üretimi ve dağıtımı zaman alacaktır. Bazı ülkelerde kitlesel bağışıklığa yetecek kadar aşı olsa da bu tüm dünyadaki insanları korumaya yetmeyecektir” şeklinde konuştu.

Dr. Swaminathan, en az 2021 sonuna kadar Covid-19 tedbirlerinin uygulamasına devam edilmesi gerektiğini altını çizerek, “İşe yarayan tedbirlerin var olduğu unutulmamalı. Toplumlara ve hükümetlere sorumluluk ve tedbirleri en az bu yıl sonuna kadar uygulamaları gerektiğinin hatırlatılması çok önemli” açıklamasında bulundu.